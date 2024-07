Netflix bate as expectativas! 8 milhões de novos subscritores e 9,5 mil milhões em receitas

A Netflix tem estado a ser avaliada em muitas frentes nos últimos meses. Este serviço de streaming fez mudanças radicais nas suas propostas, que nem sempre foram bem recebidas. Agora, anunciou os resultados fiscais do trimestre. Nesse período, a Netflix conquistou 8,05 milhões de subscritores em todo o planeta e gerou 9,5 mil milhões em receitas.

8 milhões de novos subscritores e 9,5 mil milhões em receitas

Os dados são recentes e mostram o bom desempenho do serviço de streamig. Assim, e neste trimestre, o número de subscritores que a Netflix conquistou é bastante elevado em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. No segundo trimestre do ano passado, aumentaram 5,89 milhões de subscritores. Os analistas esperavam que a Netflix aumentasse cerca de 7 milhões de subscritores.

Do que foi avançado, nos subscritores, o valor elevou o número total de utilizadores da Netflix em todo o mundo para 277,65 milhões em junho. Além do aumento de subscritores, o relatório financeiro da empresa também superou as previsões do mercado e dos analistas.

As receitas do segundo trimestre de 2024 atingiram os 9,5 mil milhões de dólares, um aumento de mais de mil milhões de dólares em comparação com o período homólogo. O lucro líquido aumentou 42%, para 2,1 mil milhões de dólares, face aos 1,4 mil milhões de dólares de há um ano.

Netflix bate todas as expectativas do mercado e dos analistas

A Netflix afirmou que iniciativas como testar uma nova interface de TV, focada na facilidade de navegação, contribuíram para o crescimento da plataforma. A empresa salientou ainda que está também a desenvolver o seu portfólio de jogos mobile. Neste contexto, prometeu apresentar novos jogos baseados em séries populares da Netflix.

Em concreto, a equipado da Netflix revelou que um jogo multijogador baseado no Squid Game será anunciado em breve. Afirmou ainda que o jogo mobile estará ligado à nova temporada que terá início no final do próximo ano.

Neste contexto, a Netflix começará a transmitir em direto os combates do WWE Raw a partir de janeiro. Assim, aumentará os seus investimentos em torneios desportivos. Em dezembro, a Netflix transmitirá dois jogos especiais da NFL para o Natal. Fica também claro, com estas novidades, que começa a diversificar a sua ofeta e a apostar em novas áreas, em especial no streaming em tempo real.