Toshiba diz que os discos HDD ainda são o futuro e são “7x mais baratos que os SSDs”

Quando se trata de dispositivos de armazenamento, sabemos que os discos SSD acabam ter ter um destaque maior nos dias que correm. Mas recentemente a Toshiba disse que os discos rígidos HDD ainda são o futuro para os grandes data centers e que são "7 vezes mais baratos do que os SSDs".

Discos HDD ainda são o futuro, diz a Toshiba

Muito se tem falado do panorama atual em relação aos discos de armazenamento, onde a luta engloba os HDDs e os SDDs, embora já se comece a falar de outras formas mais avançadas de guardar conteúdos, como o vidro cerâmico. Contudo as Unidades em Estado Sólido, ou SSDs, têm sido a escolha principal dos consumidores devido a várias vantagens, sobretudo ao nível do desempenho, embora o preço seja mais elevado.

No entanto, ainda podemos ver à venda no mercado vários modelos de discos rígidos com diversas capacidades e a preços mais acessíveis. E recentemente a Toshiba disse que os HDDs ainda são o futuro e que são mais baratos dos que os SSDs.

As afirmações foram feitas por Rainer Kaese, diretor sénior de discos rígidos da Toshiba, que acredita que os HDDs vão continuar a ser usados nos grandes data centers no futuro, até porque são mais baratos e, por isso, uma melhor opção. Kaese diz que os discos rígidos vão continuar a existir nos próxims aos e "não serão extintos como o Dodo". O motivo é mesmo o preço pois os HDDs "são até 7 vezes mais baratos do que os SSDs".

É importante referir que o executivo da marca japonesa se está a referir sobretudo aos discos rígidos com várias dezenas de Terabytes de armazenamento. Kaese explica que os HDDs com 40 TB ou 50 TB são muito mais baratos em comparação à compra de SSDs que atingissem essa capacidade de armazenamento.

Outro ponto a favor que o executivo destaca nos discos rígidos é a sua construção em alumínio, o que facilita a reciclagem dos equipamentos.

