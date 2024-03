5 novos jogos para PC imperdíveis de 2024

À medida que a indústria dos videojogos continua a evoluir, há sempre uma sensação de antecipação em torno dos próximos lançamentos. Neste artigo, vamos explorar algumas das últimas novidades que têm captado a atenção dos gamers, portanto, se está à procura de novos jogos para experimentar ou apenas à procura de um novo passatempo, estas 5 sugestões certamente irão ajudar.

Suicide Squad: Kill the justice League

Desenvolvido pela Rocksteady Studios, "Suicide Squad:kill the justice League" mergulha os jogadores no universo sombrio e imprevisível da infame equipa de supervilões da DC Comics.

Neste jogo de ação e aventura, os jogadores assumem o papel de alguns dos vilões mais icónicos do mundo das bandas desenhadas, incluindo Harley Quinn, Deadshot, Capitão Bumerangue e Kingshark, enquanto trabalham juntos para salvar Metrópolis e o resto do mundo da “Justice League” os seus antigos protetores.

Com uma narrativa ousada e ainda pouco mainstream onde os vilões assumem o papel de “heróis”, mecânicas de jogo únicas entre personagens e gráficos bastante satisfatórios, "Suicide Squad" promete oferecer uma experiência de jogo de 12 a 20 horas para os fãs de Banda desenhada e gamers ávidos.

Palworld

Palworld, desenvolvido pela Pocketpair, é um jogo em acesso antecipado que tem dado que falar nos últimos meses. É um jogo de mundo aberto que mistura elementos de sobrevivência, construção e domesticação de criaturas.

Os jogadores exploram um vasto mundo habitado por uma variedade de criaturas mágicas conhecidas como "Pals", que podem ser domesticadas, treinadas e utilizadas não só para combate mas também para facilitar na construção de estruturas e sobrevivência no geral.

Apesar de não inovar muito para além da diversidade de utilização dos “Pals” e de ser, como muitos dizem, uma mistura entre “pokemon” com armas e “breath of the wild” é exatamente por isso que tem feito sucesso, utilizando o que os fãs desses títulos gostaram e implementando coisas que os mesmos andavam a sugerir há anos.

Com gráficos simples, mas bonitos, mecânicas de crafting com algum nível de complexidade, um mundo relativamente detalhado e a opção de jogar online com amigos ou em servidores dedicados, "Palworld" promete oferecer uma experiência envolvente e imersiva para os fãs de jogos de sobrevivência e construção.

Dragon's Dogma 2

A sequela altamente antecipada de "Dragon's Dogma", um jogo de 2012, desenvolvido pela Capcom, "Dragon's Dogma 2" transporta os jogadores de volta ao mundo de fantasia épica de Gransys, onde os jogadores poderão desfrutar de uma nova história num mundo paralelo ao do primeiro jogo.

Com um sistema de combate melhorado, um mundo aberto extremamente detalhado e denso em itens de exploração e encontros com inimigos, a praticamente inexistência de bugs e a liberdade fornecida aos jogadores principalmente em missões secundárias, faz com que este seja um jogo extremamente atrativo para fãs de RPG.

Dragon`s Dogma 2” oferece uma experiência de 30 a 35 horas de jogo se o jogador se focar nas missões principais. No entanto, esta pode variar muito de acordo com o tempo dedicado à exploração do mapa.

Persona 3 Reload

Persona 3 Reload, desenvolvido pela Atlus, é um clássico atemporal que está a caminho de ser relançado para uma nova geração de jogadores. Neste RPG de estilo japonês, os jogadores assumem o papel de um adolescente que descobre um mundo oculto habitado por criaturas conhecidas como “Personas”.

Por ser um “remake” do original “Persona 3”, “Persona 3 Reload” adota algumas mecânicas dos jogos mais recentes com algumas alterações, como os gráficos e as relações com outras personagens, mantendo aquilo que os jogadores adoraram do jogo original.

Com uma mistura de estilos, como simulador de vida escolar e combate estratégico por turnos, "Persona 3 Reload" oferece uma experiência envolvente e emocionante que desafia os jogadores a explorar temas complexos como identidade, amizade e destino.

Este promete 70 a 80 horas de jogo, podendo variar com a dificuldade.

Sons of the Forest

Desenvolvido pela Endnight Games, "Sons of the Forest" é a aguardada sequela do popular jogo de terror e de sobrevivência "The Forest". Neste jogo, os jogadores são transportados para uma floresta misteriosa habitada por criaturas grotescas e ameaças sobrenaturais.

Com uma jogabilidade intensa, gráficos impressionantes e uma narrativa inquietante e perturbadora e com a possibilidade de jogar com até 8 amigos, "Sons of the Forest” tem tudo para ser uma experiência inesquecível para os fãs de jogos de terror e de sobrevivência que lhes pode ocupar entre 14 a 45 horas de jogo, dependendo da quantidade de tempo passada a explorar e a construir.

