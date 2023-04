Desde que a Tesla apresentou o Model Y que este tem sido um cas de sucesso. Em qualquer mercado onde está presente tem ocupado as posições de topo nas vendas e irá certamente continuar a crescer. O Model Y conseguiu agora um destaque ainda maior ao ser o carro mais vendido na Europa no primeiro trimestre de 2023.

Estar no topo da lista dos carros mais vendidos na Europa é o desejo de qualquer marca. Não são muitas as que podem reclamar esse prémio, mas a Tesla está agora nessa posição. O seu Model Y voltou a conseguir assumir o topo, batendo toda a concorrência que agressivamente quer aumentar as suas vendas.

Já no passado o novo carro da marca de Elon Musk tinha conseguido assumir o topo desta tabela, mas apenas durante um mês de vendas, privando que era capaz de atrair os condutores. Desta vez, e no início de 2023, o Model Y conseguiu manter-se no topo durante um trimestre completo.

A posição do Model Y no primeiro trimestre de 2023 revelou um aumento impressionante de 179% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano passado. Vendeu mais do que o Dacia Sandero e o Peugeot 208, que completaram os três primeiros lugares em 27 mercados europeus. A Volkswagen foi a marca mais vendida no geral, terminando à frente da Toyota e da Peugeot.

Esta posição resulta de um aumento da produção em conjunto com com menos problemas na cadeia de fornecedores. Em relação ao futuro, o Model Y deverá estará entre os 5 carros mais vendidos na Europa em 2023. Por outro lado, as vendas do Tesla Model 3 caíram 40% neste primeiro trimestre de 2023.

O registo de carros novos na Europa apresentou um aumento de 17% no primeiro trimestre de 2023, totalizando 3.220.806 unidades, o maior número desde 2019. O aumento é explicado em grande parte por pedidos acumulados nos meses anteriores e que não puderam ser entregues por falta de componentes.

Os carros totalmente elétricos representaram 13,4% do total de registos de carros novos na Europa no primeiro trimestre de 2023, com 430.700 unidades. Este foi o maior desempenho do primeiro trimestre para BEVs, atribuído ao maior número de opções, preços mais acessíveis e incentivos atraentes.