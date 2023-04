Gráfica Intel Arc A750 consegue 71% mais desempenho no Cyberpunk 2077 com XeSS

A Intel empenhou-se na criação das suas novas placas gráficas da linha Arc Alchemist. E com as novas atualizações, é de todo o interesse da fabricante californiana promover o poder dos seus equipamentos para, assim, captar a atenção dos consumidores. Como tal, recentemente a empresa voltou à carga e mostrou que o seu modelo Intel Arc A750 consegue oferecer até 71% mais desempenho no jogo Cyverpunk 2077 com o seu recurso de otimização XeSS.

Cyberpunk 2077: Desempenho 71% superior com a Intel Arc A750

Recentemente, e tal como aqui revelámos, a Intel mostrou ao mundo que a sua placa gráfica Arc A750 conseguia ser muito mais rápida do que a GeForce RTX 3060 da rival Nvidia. Para isso, a empresa de Pat Gelsinger partilhou vários gráficos onde vemos o poder de ambas as GPUs em diversos jogos poderosos e modernos.

E no sentido de dar continuidade à promoção deste seu equipamento, a Intel divulgou agora mais alguns dados e mostra que, por exemplo, a gráfica Arc A750 consegue oferecer 71% mais desempenho no jogo Cyberpunk 2077 com a tecnologia de upscaling XeSS (Xe Super Sampling), concorrente direta do recurso DLSS da Nvidia. Tal como vemos pelo gráfico abaixo, sem o XeSS, a placa gráfica consegue obter 39 FPS no popular jogo da CD Projekt RED, enquanto que com o recurso ligado esse valor sobe para 67 FPS.

Para os testes, a GPU foi acompanhada por um poderoso processador Intel Core i9-13900K e uma capacidade de 32 GB de memória RAM. Assim, estas configurações renderizaram o Cyberpunk 2077 na resolução 1080p com uma qualidade ultra e com Ray Tracing ativado numa qualidade média.

Na publicação é claro o contentamento da fabricante da Califórnia:

Boas notícias, jogadores. O Cyberpunk 2077 executará ainda mais rápido nas GPUs Intel Arc graças ao XeSS. Graças aos esforços dos programadores do CDPR, implementaram a tecnologia e lançaram um patch que melhora significativamente o desempenho. Isto é muito útil se jogar com Ray Tracing ativado. Com a placa gráfica Intel Arc A750, medimos uma melhoria de até 71%, que ultrapassa os 60 FPS.

Desta forma, parece que a Intel tem todos os ingredientes que precisa para obter um incremento das vendas desta sua placa gráfica.