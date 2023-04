Scalpers estão a baixar o preço da PlayStation 5 por não as conseguirem vender

A escassez de produtos tecnológicos fez com que muitos utilizadores comprassem grandes quantidades de equipamentos para os revenderem depois a preços muito mais elevados, devido à lei da procura e da oferta. No entanto, segundo as mais recentes informações, parece que os revendedores, também conhecidos por scalpers, estão a baixar o preço das suas PlayStation 5 por não as estarem a conseguir vender.

Revendedores baixam o preço das PS5 por não conseguirem vendê-las

A Sony lançou a sua PlayStation 5 no dia 12 de novembro de 2020 e, portanto, calhou numa altura em que a pandemia se alastrava com toda a sua força pelo mundo inteiro, levando um forte impacto à indústria tecnológica. Uma das mais sentidas consequências foi a escassez de produtos, uma vez que a procura era demasiado elevada para a oferta disponível no mercado.

Como tal, os scalpers/revendedores, como é sua prática, acabaram por adquirir vários equipamentos, como a PlayStation 5, em quantidades consideráveis, como forma de os revenderem por um preço mais elevado aos consumidores que procuravam incansavelmente por um exemplar. No entanto, o feitiço virou-se contra o feiticeiro, e uma vez que a situação de stock melhorou, as notícias recentes mostram que até os revendedores já estão a baixar o preço das consolas da Sony porque não as conseguem vender.

Quem não conseguiu comprar a consola no início ao preço oficial de lançamento tinha que se sujeitar a pagar, em muitos casos, mais do que o dobro desse valor em revenda. Mas agora facilmente já conseguimos adquirir a PS5 ao preço recomendado, o que não está a ser nada bom para os scalpers que têm várias unidades amontoadas sem as conseguirem vender ao preço pretendido, até porque se tratam de produtos em segunda mão.

Há relatos de que, nalguns casos, foram postas à venda PlayStations 5 por 400 dólares numa tentativa de as despachar.