Intel mostra a que a sua gráfica Arc A750 é muito mais rápida do que a RTX 3060

A Intel dedicou-se também ao setor das placas gráficas dedicadas com a sua gama Arc Alchemist, mas estamos a falar de modelos que ainda não conseguem competir com as GPUs da nova geração da Nvidia e da AMD. No entanto, a empresa de Pat Gelsinger tem vindo a melhorar o desempenho destes chips e agora revelou dados que mostram que a sua Arc A750 consegue ser muito mais rápida do que a GeForce RTX 3060.

Intel Arc A750 é superior à GeForce RTX 3060 da Nvidia

Como é natural, a participação das placas gráficas Intel ainda está abaixo da da líder Nvidia e esta é uma realidade que deverá ser difícil de contornar. Mas a empresa californiana está empenhada em melhorar a sua oferta e os resultados mostram isso mesmo.

Desta forma, a Intel mostrou agora o incremento de desempenho do seu modelo Arc A750 através das várias melhorias de drivers. E estas melhorias são de tal ordem que conseguem mesmo tornar esta GPU superior à GeForce RTX 3060 com 12 GB de VRAM da anterior geração da Nvidia. Através dos resultados da análise de desempenho depois do lançamento de alguns drivers, a Intel mostrou na sexta-feira (14) o poder da Arc A750 em vários jogos em comparação com o modelo rival da Nvidia.

No jogo Total War: Warhammer III - Mirror of Madness, a Arc A750 conseguiu ser 62% mais rápida em 1080p ultra e +72% na configuração 1440p alta face à GeForce RTX 3060.

Tal como podemos conferir no gráfico abaixo, no jogo Boundary, a Arc A750 é 40% mais rápida na resolução 1080p alta e +43% na resolução 1440p média em comparação com a GeForce RTX 3060. Já em Dead Island 2, o modelo da Intel é 37% mais veloz em 1080p ultra e +55% na configuração 1440p alta. No jogo Minecraft Legends, a Arc A750 apresenta uma rapidez 63% superior à rival em 1080p ultra e +57% em 1440p ultra.

Num outro gráfico, a Intel fez a comparação dos equipamentos no poderoso jogo Dead Space de 2023, onde a sua placa gráfica conseguiu alcançar 78 FPS em 1080p ultra contra os 76 FPS da RTX 3060. Já na configuração 1440p ultra, a Arc A750 atingiu 53 FPS e o modelo da Nvidia obteve 48 FPS.

Já quando colocamos o recurso Ray Tracing na equação, os resultados também são impressionantes quanto às melhorias obtidas através dos drivers, nomeadamente nos jogos DiRT 5, Metro Exodus Enhanced Edition, F1 22 e DeathLoop.

Segundo a Intel, a sua Arc A750 consegue oferecer até 72% mais desempenho por cada dólar investido em comparação com a RTX 3060. Atualmente, o modelo da Intel pode ser encontrado no mercado português a cerca de 330 euros, enquanto que o da Nvidia tem um valor entre os 350 e os 500 euros.