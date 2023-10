SMIC armazena matérias-primas em massa para fabricar chips para a China

Um meio de comunicação social da China confirmou que a SMIC, fabricante de circuitos integrados, encomendou de uma só vez aos seus fornecedores as matérias-primas necessárias para manter a sua produção durante dois anos.

China tem instrumentos para responder às sanções dos EUA

A China é um país rico em recursos naturais, o que lhe permitiu, durante mais de duas décadas, tornar-se um dos maiores exportadores de alguns dos metais mais procurados pela indústria dos semicondutores. No início de julho, o governo de Xi Jinping decidiu responder às sanções da aliança liderada pelos Estados Unidos com uma medida enérgica: controlar a exportação de gálio e germânio.

O primeiro desempenha um papel importante no fabrico de circuitos integrados e células fotovoltaicas, enquanto o segundo é utilizado principalmente para produzir catalisadores, soluções de fibra ótica, dispositivos de ótica de infravermelhos e células solares. Os controlos à exportação destes metais entraram em vigor a 1 de agosto e estão a ter um efeito devastador - durante o mês de agosto, a China não vendeu um único grama de gálio e germânio no mercado internacional. É provável que o mesmo aconteça no mês de setembro.

No entanto, o governo de Xi Jinping prevê que os Estados Unidos responderão em breve a estas medidas com novas sanções que, presumivelmente, terão como objetivo impedir a chegada à China de alguns metais indispensáveis aos seus fabricantes de circuitos integrados. Além disso, a administração liderada por Joe Biden declarou publicamente que está a investigar como a SMIC, o maior fabricante de chips da China, conseguiu produzir o SoC Kirin 9000S no smartphone Mate 60 Pro para a Huawei apesar das sanções. E vai certamente encerrar este processo com mais sanções.

A SMIC está a recolher o máximo de matérias-primas

Os próximos passos a dar pelos EUA e pela China são previsíveis. No contexto da guerra tecnológica em que estes dois países mergulharam, cada um está a responder ao outro com novas sanções que se destinam a ter um alcance semelhante ao das proibições rivais. Embora a China disponha de muitos recursos naturais, não tem tudo. Pelo menos, não em abundância suficiente para satisfazer plenamente as necessidades da sua indústria de semicondutores.

Para fabricar os SoC do Mate 60 Pro da Huawei, a SMIC não só precisa de manter o seu equipamento de litografia ultravioleta profunda (UVP) em perfeito estado de funcionamento, como também precisa de uma vasta gama de matérias-primas. No clima atual, não pode dar-se ao luxo de ficar sem elas, pelo que está a intensificar as encomendas aos seus fornecedores.

O curioso é que muitos dos seus fornecedores são empresas taiwanesas e, dada a afinidade de Taiwan com os EUA, é apenas uma questão de tempo até que a cadeia de abastecimento da China seja ameaçada. No entanto, a relativa lentidão com que as novas sanções entram em vigor e a cumplicidade dos seus fornecedores, que têm interesse em continuar a vender a empresas chinesas, jogam a favor da SMIC.

De facto, o UDN.com confirmou que a SMIC encomendou matérias-primas necessárias para manter a sua produção durante dois anos.

