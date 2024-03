Renault confirma estar em conversações com a Volkswagen para um elétrico pequeno

As fabricantes europeias estão conscientes da necessidade de apresentarem um carro elétrico que seja suportável para as carteiras "da casa". Admitindo não querer perder tempo, a Renault confirmou estar em negociações com a Volkswagen para o desenvolvimento de um minicarro elétrico a bateria.

Em novembro, a Renault disse que lançaria um minicarro Twingo totalmente elétrico já em 2026 com um preço inferior a 20.000 euros. Na altura, a empresa revelou estar em negociações com diversas fabricantes, no sentido de estabelecer parcerias.

Esta semana, no Salão Automóvel de Genebra, o CEO da Renault, Luca de Meo, revelou que a Renault e a Volkswagen estão em "negociações iniciais" para uma potencial parceria.

Segundo Luca de Meo, a Renault está aberta "a quem quiser entrar". Porém, não tem "tempo a perder" e não vai adiar este passo.

Tenho capacidade de produção. Tenho a plataforma. Sei como fazê-lo.

Por forma a reduzir os custos, o novo Twingo elétrico deverá basear-se numa versão menor da arquitetura AmpR Small - a que sustenta o novo Renault 5 - e deverá ser equipado com baterias mais baratas, como as de fosfato de ferro-lítio (LFP).

Esta parceria poderá ser profícua, especialmente para a Volkswagen, que está a ficar para trás em termos de catálogo de carros elétricos pequenos e acessíveis. De facto, o CEO da marca, Thomas Schäfer, disse que está aberto a parcerias que procurem reduzir o preço de retalho de um elétrico pequeno.

A Renault pretende reduzir o custo do novo Twingo elétrico em até 40%, em comparação com a geração atual de carros elétricos, reduzindo aos tempos de produção, acelerando o lançamento no mercado e apostando em baterias mais baratas.

Uma vez que, para Luca de Meo, "ninguém é capaz de produzir carros pequenos com lucro", o ideal será criar uma frente europeia que dê conta desse recado.

Leia também: