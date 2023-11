Renault apresentou o novo Twingo! O elétrico custará menos de 20 mil euros

Ontem, novidades não faltaram, durante o Capital Market Day da Ampere. Além da partilha de ambições, a Renault apresentou o conceito do novo Twingo, que chegará ao mercado em 2026, com um preço inferior a 20 mil euros.

Durante o primeiro Capital Market Day da Ampere, foi revelado o conceito da quarta geração do Twingo, que chegará ao mercado em 2026, com um preço inferior a 20 mil euros antes de ajudas.

O CEO da Renault, Luca de Meo, descreveu o próximo Twingo como uma interpretação "europeia" dos kei cars japoneses. Na sua opinião, as marcas deveriam voltar a fabricar carros pequenos, já que são muito mais sustentáveis ​​do que os modelos grandes e pesados.

Não faz sentido usar um carro de 2,5 toneladas para transportar uma única pessoa na cidade.

Conforme partilhado no Capital Market Day da Ampere, o novo Renault Twingo elétrico resultará em 75% menos emissões de dióxido de carbono durante o seu ciclo de vida do que um carro europeu médio com motor de combustão interna vendido em 2023.

Inicialmente, o Twingo assentará na plataforma AmpR Small da Ampere (a renomeada CMF- B EV) e, com ele, a Renault pretende conseguir um consumo de 10 kWh por 100 km.

As especificações técnicas no novo Twingo ainda não foram reveladas, mas rumores não confirmados apontam para o uso de baterias de sódio, por forma a reduzir ao máximo os custos.

Mais do que isso, especula-se que a produção terá lugar em Novo Mesto, na Eslovénia, onde a terceira geração do Twingo continuará a ser fabricada até 2024. Indo ao encontro do que Luca de Meo tem destacado, o novo Twingo elétrico deverá ser de sangue europeu.