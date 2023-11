Facebook e Messenger lançam Canais de Transmissão em Portugal

A moda dos canais nas redes sociais parece que veio para ficar. Depois do Telegram e WhatsApp, também o Facebook e Messenger vão ter canais de transmissão. Os utilizadores de Páginas do Facebook podem iniciar Canais de Transmissão como forma de interagir mais profundamente com os seguidores.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou que os Canais de Transmissão para o Facebook e o Messenger estão a ser implementados globalmente, incluindo em Portugal. Os Canais de Transmissão são uma ferramenta pública de mensagens para Páginas no Facebook e são a mais recente adição ao robusto conjunto de ferramentas do Facebook que administradores de Páginas, como criadores de conteúdo e figuras públicas, podem usar para alcançar diretamente e interagir ainda com as suas comunidades.

Qualquer pessoa no Facebook pode juntar-se aos Canais de Transmissão para receber atualizações sobre as novidades das suas Páginas favoritas.

Como funcionam os Canais de Transmissão no Facebook e Messenger?

Se gere uma Página no Facebook num mercado em que os Canais de Transmissão estão atualmente disponíveis, é possível iniciar um canal diretamente na sua Página. Depois de criar o Canal de Transmissão e enviar a primeira mensagem, os seguidores da Página vão receber uma notificação única para aderirem ao canal. Apenas o criador pode enviar mensagens, mas os membros podem reagir às mensagens e votar em inquéritos.

O utilizador pode juntar-se a Canais de Transmissão no perfil da sua Página favorita no Facebook e na pasta Canais no Messenger. Depois de entrar no canal, começará a receber notificações quando o conteúdo for publicado. As notificações podem ser silenciadas através do ícone “silenciar” no canto superior direito do tópico do canal.