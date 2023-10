Ordem dos Contabilistas Certificados foi alvo de “um complexo ciberataque”

A Ordem dos Contabilistas Certificados foi alvo de um ciberataque. A notícia foi dada pela voz da Bastonária Paula Franco, ontem, através de uma mensagem deixada nas redes sociais oficiais.

Ontem, dia 8 de outubro, por via de uma publicação nas redes sociais oficiais, a Bastonária Paula Franco informou que a Ordem dos Contabilistas Certificados foi alvo de um ciberataque.

Infelizmente, a Ordem foi alvo de um complexo ciberataque que comprometeu o nosso sistema.

Partilhou a Bastonária, através de uma publicação no Facebook, acompanhada de um comunicado no YouTube.

Conforme esclareceu, as autoridades competentes foram prontamente contactadas, de modo a prevenir o impacto do ataque, "cuja dimensão ainda está a ser avaliada". Além disso, anunciou que a Ordem se viu obrigada a reduzir alguns serviços, nomeadamente:

Pasta CC ou questões enviadas por e-mail para o geral@occ.pt;

CCclix;

Site da Ordem;

SICC;

Acesso a faturas;

Licenças do TOConline;

Inscrições em eventos da Ordem e outros serviços dependentes da Pasta CC e site.

Por fim, a Bastonária Paula Franco informou que a comunicação com os membros "mantém-se através do serviço de call center [...] e do atendimento presencial", e que "as formações plug-in, eventual e e-learning continuam a decorrer com total normalidade".

A previsão apontada no comunicado da Ordem dos Contabilistas Certificados menciona que os serviços poderão ficar indisponíveis durante o dia de hoje e de amanhã.

Relativamente aos dados pessoais dos inscritos e ex-inscritos na Ordem, num comentário feito na publicação do comunicado, lê-se que "estão protegidos" e que os "sistemas estão em baixo por cautela".

Até à data da publicação deste artigo, não foram avançadas novas informações.

Em atualização...