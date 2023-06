Preços dos combustíveis vão descer! Espere por segunda-feira para encher o depósito

O mês de junho já é, para muitos, mês de férias. Se vai fazer longas viagens e lhe estava a surgir alguma aflição pelo preço dos combustíveis, saiba que vão descer, na próxima semana.

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), desde o início do ano, o preço do gasóleo já desceu 14 vezes e subiu apenas nove; e o da gasolina subiu 12 vezes e desceu 11.

A partir da próxima segunda-feira, os preços dos combustíveis vão voltar a descer, destacando-se essa redução na gasolina 95.

A evolução das cotações em euros aponta para uma desvalorização do preço da gasolina em 2 cêntimos por litro, enquanto que o gasóleo deverá registar uma muito ligeira descida de até 0,5 cêntimos por litro.

Revelou uma fonte do setor à Executive Digest.

Os dados da DGEG mostram que, em Portugal, o preço médio do litro de gasolina custa, atualmente, 1,703 euros, enquanto o do gasóleo vale 1,482 euros.

Ainda assim, é importante salientar que os valores podem variar nos postos de abastecimento, já que o preço fixado na rede tem ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado e o nível de custos fixos de cada posto.

Os preços dos postos junto aos hipermercados seguem as tendências do mercado, que prevê, para a próxima semana, "uma descida de 0,0162 euros na gasolina e de 0,0042 euros no gasóleo".

O mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia revela que Portugal tem a 10.ª gasolina 95 mais cara de todos os países da União Europeia. Por sua vez, o gasóleo ocupa a 13.ª posição.