Tenha um servidor dedicado Bare Metal compatível com Windows Server

Um servidor dedicado oferece ao cliente o acesso a um servidor físico com uma configuração escolhida pelo cliente ao nível dos componentes de computação, memória, armazenamento, software e rede, e que não é partilhada com outros clientes. A OVHcloud tem uma oferta alargada de soluções Bare Metal e garante que o servidor dedicado Windows pode ser utilizado com as versões mais recentes do sistema operativo Windows, ideal para começar a expandir os seus negócios.

A OVHcloud

A OVHcloud está no mercado desde 1999, tendo começado com a oferta de uma gama completa de soluções cloud e Bare Metal inovadoras, tendo evoluído, mais tarde para soluções cloud.

Atualmente, a OVHcloud beneficia da plena potência da sua infraestrutura mundial, de forma a fornecer soluções a empresas de todas as dimensões, em todos os setores e em todo o mundo, sendo que tem como oferta, o Alojamento Web, Public Cloud, Private Cloud, VPS, Servidores dedicados e Soluções enterprise.

Os servidores dedicados Bare Metal

Um dos produtos que se destaca são os servidores Bare Metal, servidores dedicados. De forma simples de explicar, um servidor dedicado é um computador físico, dedicados a um cliente.

Estes servidores dedicados oferecem a configuração escolhida pelo cliente. É ele quem escolhe os componentes de computação, de memória, armazenamento, software e de rede. Antigamente, estes servidores Bare Metal eram o tipo de servidores que as organizações compravam e instalavam numa sala informática dedicada.

Contudo, com a evolução das infraestruturas de comunicação veio transformar este conceito, graças ao conceito Cloud.

Porquê escolher um servidor dedicado?

As diferentes gamas dos servidores dedicados da OVHcloud abrangem todos os casos de uso possíveis, independentemente do setor de atividade. Segundo indicação da empresa, as configurações dos seus servidores dedicados são o fruto de mais de 20 anos de experiência na elaboração, montagem e aluguer de servidores. Estas soluções oferecem um controlo total de cada máquina e da alta disponibilidade, possível graças à estreita colaboração com os principais fornecedores de componentes para datacenter.

Dependendo da configuração, da potência dos processadores, da quantidade de RAM ou armazenamento pretendidos, as utilizações de um servidor dedicado podem ser muito abrangentes.

Algumas destas utilizações incluem a criação de um servidor ERP/CRM, Infraestrutura hiperconvergente, Analytics, a implementação de servidores de alojamento web ou a implementação de uma infraestrutura cloud com um cluster de máquinas virtuais. Poderá ser também uma solução como hospedagem de um servidor de jogos como os populares Minecraft, Rust, CS:GO.

Para o ajudar a escolher o seu servidor dedicado, cada caso de utilização inclui uma seleção das soluções mais adaptadas às suas necessidades. Além disso, se o seu projeto não corresponde a nenhuma das soluções apresentadas, a empresa, em conjunto com o cliente, poderão chegar à solução mais adequada.

Servidores dedicados compatíveis com Windows Server

A OVHcloud garante ainda que todos os seus servidores dedicados são compatíveis com Windows Server, podendo ser utilizados com as versões mais recentes do sistema operativo Windows. Oferece, desta forma, a fiabilidade de um sistema operativo reconhecido e um painel de soluções pronto a ser utilizado em qualquer empresa.

Desta forma, poderá usufruir de um alojamento para as suas aplicações profissionais simples de usar, tendo acesso a uma gestão da rede eficiente e ainda com serviços que acompanham a evolução da sua atividade.