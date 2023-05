A Intel é a líder indiscutível do setor dos processadores para computador, sendo que estes equipamentos são vistos como produtos de confiança por parte dos utilizadores. No entanto, as notícias recentes indicam que a Intel lançou agora discretamente um misterioso patch de segurança para os seus CPUs mais modernos.

Intel lança patch de segurança para os seus processadores modernos

De acordo com as últimas informações, a Intel lançou na passada sexta-feira (12) um misterioso patch de segurança para praticamente todos os seus processadores mais modernos. Embora ainda não se saiba ao certo o que é que a atualização corrige, é esperado que os utilizadores que tenham um computador com um processador Intel integrado recebam este enigmático patch de segurança.

Mas existem várias questões em torno desta recente novidade. Em primeiro lugar porque a empresa de Pat Gelsinger lançou esta atualização que não estava programada e também porque a mesma abrangerá praticamente todos os equipamentos da Intel que se encontrem no mercado, desde os CPUs Core da 8ª geração de 2017 até aos mais recentes. O código da atualização foi disponibilizado no GitHub onde pode ver uma lista com todos os equipamentos afetados por esta atualização.

Também o facto de ter sido um lançamento repentino, e que nada fizesse prever, faz com que haja alguma desconfiança sobre a possibilidade de algum problema de segurança detetado recentemente e que teve que ter uma intervenção mais 'urgente'.

Os utilizadores não precisam de instalar manualmente este patch, pois as marcas de motherboards e até mesmo a Microsoft vão incorporar este reforço de segurança nas suas próximas atualizações. Assim, espera-se que em breve todos as máquinas com estes CPUs da Intel estejam devidamente atualizadas.

A actualização do microcódigo 20230512 lançada a 12 de Maio de 2023 não contém quaisquer actualizações de segurança e a nota, [INTEL-SA-NA], destina-se a transmitir que não existem actualizações de segurança aplicáveis no pacote. A actualização do microcódigo inclui apenas actualizações funcionais (também documentadas na errata do produto).

Referiu a empresa por email ao pedido de informações da PCW.