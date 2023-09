Próxima ameaça para as fabricantes europeias de elétricos já tem nome: Leapmotor

Aos poucos, e "como quem (não) quer a coisa", as fabricantes chinesas de carros elétricos vão apresentando as suas propostas à Europa. Em breve, haverá mais uma a dar cartas em solo europeu: Leapmotor.

Nomes como BYD, NIO e Xpeng já nos são conhecidos e as cartas que têm dado na Europa têm sido certeiras. Aliás, os europeus estão a deixar-se conquistar pelas propostas de carros elétricos chinesas, deixando as da casa de fora.

Agora, a este leque junta-se uma nova fabricante, a Leapmotor, que anunciou oficialmente a sua expansão na Europa, já a partir deste mês de setembro. A estratégia de globalização será apresentada durante o Salão Automóvel de Munique, que decorrerá a partir do dia 4.

Além disso, o evento será palco da revelação do seu primeiro modelo a ser vendido fora da China: um SUV compacto, provisoriamente chamado B11, que se situará no segmento do Tesla Model Y.

A especialista em carros elétricos, Leapmotor, vai aproveitar esta nova fase, onde se insere a chegada à Europa, para lançar uma nova plataforma denominada LEAP3.0. Com uma arquitetura elétrica integrada, abrangerá toda a estrutura do veículo, desde a bateria, o sistema de propulsão, os sistemas de assistência à condução, entre outros elementos.

O novo B11 da Leapmotor terá por base a nova arquitetura e o seu sistema funcionará a 800 V, permitindo-lhe uma potência de carregamento ultrarrápida. Além disso, será lançado em duas versões: cinco e seis lugares.

O elétrico da Leapmotor chegará ao mercado em 2024 e será o mote para a estratégia expansionista da fabricante de carros elétricos chinesa.