Ar condicionado: A importância de substituir o filtro de habitáculo…

O ar condicionado é hoje uma componente que vem em quase todos os carros novos. Tal como outras partes de veículo, também precisa de manutenção. Hoje apresentamos a importância do filtro de habitáculo e explicamos a necessidade da sua mudança.

O "filtro de habitáculo" refere-se a um filtro de ar instalado no sistema de ventilação de um veículo para melhorar a qualidade do ar no interior. A substituição regular do filtro de habitáculo é importante para garantir um ar limpo e saudável no interior do seu veículo, além de contribuir para o bom funcionamento do sistema de ventilação.

De acordo com as informações, é recomendado que o filtro de habitáculo deve ser substituído uma vez ao ano ou a cada 15 mil quilómetros.

O filtro de habitáculo é constituído por materiais que capturam e retêm as partículas presentes no ar. Os filtros podem ser compostos por materiais como papel, fibras sintéticas ou carvão, dependendo do tipo de filtro e das impurezas que se pretende filtrar. Ao passar pelo filtro, o ar é limpo das partículas indesejadas, melhorando a qualidade do ar que é direcionado para o interior do veículo.