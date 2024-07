Elon Musk terá adiado a apresentação do robotáxi da Tesla por alguns meses

Elon Musk já tinha dado o mote e revelou que a Tesla estava focada em criar um carro verdadeiramente autónomo. Este será usado para criar o que foi chamado de robotáxi e que deverá agir sozinho. Este projeto era esperado para muito breve, mas agora terá sido adiado por alguns meses.

Elon Musk adiou apresentação do robotáxi

Quem avança esta novidade não é a Tesla, mas sim a Bloomberg. Esta fonte noticiosa terá tido acesso a informação que dá conta de que a apresentação do robotáxi da marca terá sido adiado e não acontecerá no dia 8 de agosto. Esta foi adiada para outubro, caso a informação se confirme.

A razão apresentada para esta mudança de calendário foi também apresentada na mesma revelação. Do que é avançado, serve para permitir que as equipas da Tesla tenham mais tempo para construir protótipos adicionais. O atraso foi comunicado internamente na Tesla, mas ainda não foi divulgado publicamente.

A equipa de design do robotáxi também foi instruída para “alterar certos elementos do carro”, afirma a informação agora revelada. A antevisão e a possibilidade de haver um evento no dia 8 de agosto levaram a que o valor das ações da Tesla tenha subido por subiu durante 11 dias consecutivos, algo que agora foi invertido.

Tesla quer desenvolver mais este carro

Não se sabe muito sobre o veículo, para além de indícios de que não terá volante nem pedais e que será “semelhante à Cybertruck” em termos de design. Também pode ter sido revelado deste novo interior num vídeo divulgado pela Tesla.

A Tesla terá colocado um eventual Model 2, mais barato, em segundo plano para se concentrar no projeto robotáxi. Com das vendas a abrandar de forma muito significativa, a Tesla precisa de algo que a destaque. O ciclo de novidade do Cybertruck já acabou e as vendas do Truck ainda não são significativas, dando uma importância ainda maior ao robotáxi.

Será interessante ver o que a Tesla e Elon Musk preparam para este momento chave da marca. Vai certamente apresentar um carro novo, mas que estará incompleto. Mesmo que tenha toda a estrutura funcional, ainda tem de desenvolver e terminar todos os elementos de condução autónoma, algo que será chave para o seu robotáxi.