Apresentado em 1984, o concept HP-X da Honda volta com um cockpit inspirado num avião a jato

A Honda irá trazer de volta ao público o seu primeiro concept, o Honda HP-X, durante a Monterey Car Week – um dos maiores encontros mundiais de entusiastas de automóveis e desportos motorizados –, que irá decorrer este mês.

Concebido e produzido pela casa de design italiana Pininfarina, e fazendo a sua primeira grande aparição pública em 1984, o revolucionário HP-X (Honda Pininfarina eXperimental) precedeu o desenvolvimento da primeira geração do supercarro NSX.

Dimensões do concept HP-X Comprimento total: 4.160 mm;

Largura total: 1.780 mm;

Altura total: 1.110 mm.

Após um extenso restauro efetuado na Pininfarina, em Itália, o lendário Honda HP-X será apresentado na classe "Wedge-Shaped Concept Cars" na 73.ª edição do Pebble Beach Concours d’Elegance, no domingo, 18 de agosto de 2024.

O concept Honda HP-X foi a estrela do Salão Automóvel de Turim de 1984, apresentando elementos de excelência em engenharia e design de vanguarda, com um estilo extremo em forma de cunha que continua a inspirar as futuras gerações de designers e engenheiros de automóveis. O inovador HP-X teve um impacto inegável na indústria, realçando o nosso compromisso em ultrapassar os limites do que é possível no design automóvel.

Afirmou Dave Merek, diretor de design da Acura e juiz honorário do Pebble Beach Concours.

O HP-X utilizou aerodinâmica avançada, incluindo "efeitos de solo" e soluções de arrefecimento inovadoras para o seu motor V6 DOHC de 2,0 litros e 24 válvulas montado ao centro, baseado no motor de corrida Honda F2.

O concept não tem portas. Em vez disso, apresenta uma capota de Pespex amovível de peça única, ao estilo de um avião a jato. A parte de trás da capota estende-se numa estrutura com duas funções principais:

Melhorar o aspeto aerodinâmico do carro; Servir de travão pneumático controlado pelo condutor.

Além disso, o HP-X explorou a utilização avançada de materiais alternativos, incluindo painéis alveolares, fibra de carbono e Kevlar para reduzir o peso e melhorar a performance.

O interior do HP-X explorou novos níveis de conforto, ergonomia e funcionalidade, graças a uma extensa pesquisa de estilo. O "Sistema Eletrónico de Apoio à Condução", desenvolvido pela Honda, apresentou características avançadas, incluindo telemetria em tempo real, GPS, e até avisos sobre as condições de estradas através de um "sonar especial" – tecnologias atualmente comuns.

O Honda HP-X é um exemplo ideal da capacidade única da Pininfarina de apresentar ideias inovadoras através de concept cars que definem tendências futuras. Na Pininfarina, esforçamo-nos por infundir os nossos valores de excelência de design em cada projeto, assegurando que a essência da marca com a qual colaboramos permanece intacta, enquanto olhamos com confiança para o futuro. O HP-X não entrou em produção, mas a sua influência nos modelos Honda subsequentes e no panorama automóvel em geral é inegável.

Partilhou Felix Kilbertus, diretor criativo na Pininfarina, acrescentando que "é um testemunho do espírito inovador da Honda e da Pininfarina, inspirando futuros desenvolvimentos na indústria automóvel".

Concebido com foco no avanço da tecnologia, o concept HP-X serviu de banco de ensaio para novas ideias, tecnologias e princípios de engenharia ambiciosos que viriam a ser vistos em modelos posteriores da Honda, particularmente no NSX de motor central e dois lugares que estreou poucos anos depois.

Criado e desenvolvido no Japão, a primeira geração do NSX incorporou muitas das ideias e inovações exploradas pela primeira vez no HP-X, cimentando firmemente o lugar do concept na história automóvel.