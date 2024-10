Nada se desperdiça: esta empresa está a instalar painéis solares em ferrovias

Com a tecnologia que temos disponível, qualquer local é conveniente para instalar painéis solares. Ora, não será tão literal assim, mas temos conhecido algumas soluções que são verdadeiros fruto de engenho. Esta empresa americana, por exemplo, viu potencial nas ferrovias.

Apesar de o catálogo de locais onde já foram instalados painéis solares ser vasto - desde telhados, estradas e muros de estradas, varandas, pérgulas, entre outros -, ainda há muito por explorar.

Por isso, a empresa Sun-Ways quer aproveitar o potencial energético anual dos 5000 km de ferrovia na Suíça, estimado em 1 TWh. Isto, através da instalação de painéis fotovoltaicos amovíveis.

Segundo a empresa, esta abordagem poderia potencialmente satisfazer as necessidades de eletricidade de quase um terço da população suíça.

Instalação de painéis solares suporta comboios a 150 km/h

Com cada painel "totalmente preto" a medir 1 x 1,7 metros e um filtro antirreflexo para evitar o encandeamento, os painéis da Sun-Ways são montados como um formato multi-array numa estrutura onde estão alojados todos os componentes.

Os módulos de painéis múltiplos podem ser instalados e ligados manualmente por engenheiros, mas a empresa de manutenção ferroviária Scheuchzer SA desenvolveu uma máquina capaz de instalar até 1000 metros quadrados de painéis Sun-Ways por dia.

A Sun-Ways desenhou os módulos, de modo a poderem ser temporariamente removidos, enquanto os engenheiros ferroviários efetuam a manutenção da via. Depois, quando o trabalho estiver concluído, podem ser recolocados.

A instalação foi testada quanto à sua estabilidade para comboios que passam por cima da linha até 150 km/h e pode suportar ventos de 240 km/h.

Relativamente à neve durante os meses de inverno, a empresa explicou ao New Atlas que as escovas cilíndricas podem ser fixadas nas extremidades dos comboios para lidar com a acumulação de sujidade.

Sun-Ways já tem autorização para "forrar" ferrovias com painéis solares

Após 10 meses de deliberação, o Departamento Federal dos Transportes (FOT) deu, agora, luz verde a um projeto-piloto num troço de 100 metros da linha 221 da TransN, perto da estação ferroviária de Buttes, no cantão suíço de Neuchâtel. Em 2025, serão instalados cerca de 48 painéis entre os carris, com uma capacidade de 18 kWp.

Um primeiro pedido da Sun-Ways foi recusado, no passado, pelo FOT. Contudo, a empresa contratou investigadores da Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) para realizarem avaliações independentes de protótipos de painéis feitos à medida.

Estes dados foram adicionados à documentação técnica e de segurança produzida pela Geste Engineering e o projeto foi novamente apresentado para aprovação.

Com a aprovação garantida, prevê-se que a instalação seja ligada à rede local pelo distribuidor de eletricidade Viteus e pela empresa de infraestruturas ferroviárias DG Rail. Além disso, os comboios do projeto-piloto circularão a 70 km/h.

Durante o ensaio, serão efetuados testes de instalação e remoção, bem como outros testes e medições para "garantir que não haverá qualquer impacto negativo na infraestrutura ferroviária".

Empresa prevê chegar a mais países

A Sun-Ways anunciou que vai iniciar um estudo de viabilidade de um troço de via privada de 1500 metros no município de Aigle, com uma potência instalada de 288 kWp.

Atualmente, a empresa está na fase inicial da criação de outro projeto-piloto com a SNCF, também em França, bem como outros em Espanha, Roménia e Coreia do Sul.

As conversações com operadores na China, Tailândia, Austrália e Estados Unidos estão, também, a começar.