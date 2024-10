Análise: E-bike ENGWE P20, compacta e versátil para mobilidade urbana

Numa altura em que o mercado tem já uma oferta significativa de E-bikes, poderá ainda estar indeciso se, para o seu caso, uma E-bike leve e compacta poderá ter vantagens face a uma E-bike robusta. A nova E-bike ENGWE P20 que hoje trazemos em análise poderá ajudar a esclarecer.

A ENGWE P20 é uma bicicleta elétrica pensada para o ambiente urbano, oferecendo uma combinação de mobilidade, praticidade e um design dobrável. É a mais leve que já testámos neste formato, apresentando-se com características habitualmente existentes apenas em E-bikes de gama (e preço) superior. Vejamos os detalhes.

Características da ENGWE P20

A ENGWE P20 é uma E-bike com estrutura em liga de alumínio 6061, dobrável em 3 partes, com roda de 20" e pneus com largura 1,95", adequados para todo o tipo de pavimento. Pesa apenas 18,5 kg, um valor relativamente leve e abaixo de outros modelos semelhantes que temos observado, tendo assim um manuseio facilitado, especialmente em situações que exigem transportá-la quando dobrada.

Vem equipada com um motor de 250W, proporcionando uma velocidade máxima de 25 km/h, conforme os regulamentos da União Europeia. A sua bateria de 9,6 Ah (36 V) oferece uma autonomia até 100 km, dependendo do modo de assistência e do tipo de terreno, o que a torna ideal para trajetos urbanos. O binário, refere o fabricante, é de 42 Nm.

A pedaleira tem embutido um sensor de binário, que faz atuar o motor de forma proporcional à força exercida nos pedais. Essa atuação é feita de forma muito suave, transparecendo conforto e segurança. A pedaleira está ligada ao carreto por meio de uma correia dentada, mais silenciosa e sem necessidade de manutenção. Também os linguetes do carreto são extremamente silenciosos.

Tem travões de disco, com sistema hidráulico para garantir uma travagem eficiente e segura. A P20 está equipada com um ecrã OLED SW102/2, que permite ao utilizador monitorizar a velocidade, o nível da bateria e ajustar o nível de assistência elétrica. Além disso, a bateria é removível, o que facilita o processo de carregamento, especialmente para utilizadores que vivem em apartamentos ou não têm uma tomada junto ao local de estacionamento da bicicleta.

Design tradicional e funcional

Ao contrário de modelos mais sofisticados, o design da P20 é mais tradicional e discreto. O quadro em alumínio 6061 oferece uma boa combinação de leveza e resistência, e o seu mecanismo dobrável torna-a altamente prática para quem precisa de uma solução compacta.

Quando dobrada, a bicicleta ocupa muito menos espaço, o que facilita o armazenamento em casa ou o transporte no carro.

Vale a pena referir que, quando dobrada, o bloqueio de altura do guiador bate diretamente no quadro, não havendo qualquer batente de proteção. Será, portanto, importante colocar uma borracha para evitar riscar a tinta.

A simplicidade do seu design não compromete a funcionalidade. A P20 foi projetada para ciclistas urbanos que procuram uma bicicleta elétrica eficiente sem elementos de design excessivamente complicados. A altura ajustável do selim e do guiador torna-a adequada para utilizadores de diferentes estaturas, entre 1,55 m e 1,90 m, com uma capacidade máxima de carga de 120 kg.

A distância entre o selim e o guiador é especialmente generosa, oferecendo um conforto adicional na sua utilização. O selim é ergonómico e permite afinação na inclinação e distância ao guiador.

Traz diversos pormenores de conveniência, começando pelas luzes de STOP, presença e piscas, embutidas na finalização traseira do quadro. Sim, esta E-bike tem piscas, algo que poderá ajudar bastante na circulação em ambiente urbano.

Traz ainda punhos ergonómicos, campainha, refletores, descanso, união magnética para estabilizar posição dobrada, guarda-lamas, suporte traseiro até 15 kg e calços de substituição. Tem, naturalmente, iluminação frontal.

Modo de funcionamento do sistema elétrico

A ENGWE P20 oferece dois modos de condução distintos: assistência ao pedalar ou modo manual. No modo de assistência ao pedalar (PAS), a potência de assistência é ajustada dependendo do nível de apoio selecionado (de 1 a 3), sendo depois atuado com base na força aplicada nos pedais, proporcionando uma experiência de condução natural e económica em termos de bateria.

No guiador, junto ao punho do lado direito, existe um pequeno acelerador apenas para ajudar no arranque, dando um impulso suficiente para iniciar o equilíbrio e começar a pedalar. Note-se que não é um acelerador para utilização em modo puramente elétrico, até porque é uma funcionalidade não prevista no nosso código da estrada.

O display OLED, compacto e discreto, oferece uma interface simples para alterar entre os níveis de assistência e visualizar o estado da bateria, a velocidade e a distância percorrida. A autonomia de até 100 km no modo de assistência torna a ENGWE P20 adequada para trajetos mais longos, sem a necessidade de recarregar frequentemente.

O tempo de carga da bateria é de aproximadamente 5 horas, onde, como já referido, é possível removê-la facilmente para carregar em qualquer local.

Veredicto

A ENGWE P20 posiciona-se como uma E-bike versátil e acessível para o uso urbano. A sua autonomia, aliada ao design dobrável e ao peso reduzido, torna-a uma excelente escolha para quem procura uma bicicleta elétrica prática para o dia a dia. O motor de 250W é suficiente para a maioria dos cenários urbanos, conseguido ajudar integralmente em subidas íngremes (ainda que possa depender do peso do condutor).

Os três modos de condução permitem uma personalização fácil da experiência de condução, seja para poupar bateria ou para percorrer maiores distâncias com esforço reduzido.

Em termos de segurança, traz vertentes muito competentes como o acelerador de arranque, a travagem de disco com sistema hidráulico, e os piscas e luzes de STOP para ajudar na circulação no trânsito.

Face a um modelo mais robusto, poderão ser identificadas algumas desvantagens, como a inexistência de qualquer suspensão ou a potência do motor um pouco limitada, bem como a autonomia. Contudo, para quem procura uma e-bike simples, eficiente e a um preço competitivo, a ENGWE P20 é uma escolha equilibrada.

A nova E-bike ENGWE P20 é oferecida em 4 cores, verde, branco, preto e Ace, e está atualmente disponível numa promoção de lançamento, por apenas 999€ (IVA incluído), um preço com 300€ de desconto face ao preço normal. Além disso, como oferta pelo 10º aniversário da marca, está a ser oferecida a edição limitada da "10th Anniversary Box", no valor de 99€, que inclui colete luminoso, boné, sacola de compras, porta-chaves e autocolantes.

Se tiver interesse noutros modelos ENGWE, tem à disposição o código PPL50 que oferece um desconto de 50€ na compra de qualquer E-bike.

ENGWE P20