Google prepara uma novidade para o seu teclado Android para o tornar ainda melhor

Os teclados atualmente já conseguem corrigir a maioria dos erros dos utilizadores e até propor o que estes querem escrever antecipadamente. São uma ferramenta única e cada vez mais completa. A Google quer elevar mais e a sua proposta para o Android, o Gboard vai receber uma novidade para o tornar único. Descubra o que está a caminho.

Os teclados dos smartphones estão longe do que temos nos PCs. Um teclado físico, ou mesmo virtual, tem a possibilidades importantes para, por exemplo, reverter o que se escreveu, usado apenas uma sequência de teclas. Esta capacidade era bem-vinda para o Android e a Google parece estar a trabalhar nisso.

A versão de testes do Gboard apresenta agora um novo botão, que os utilizadores podem ativar e ter presente para os momentos em que é necessitado. Este permite desfazer tudo o que foi feito antes, dando a possibilidade de trazer de volta texto eliminado ou outras ações.

Do que se sabe, e foi comprovado já antes, este botão de desfazer tem algumas caraterísticas únicas. Permite restaurar pelo menos três parágrafos eliminados e até recuperar um pedaço de texto bastante grande no caso de remover os caracteres um de cada vez, tocando repetidamente na tecla apagar.

Embora já tenha estado em testes antes, limitados, o botão de desfazer começou agora a aparecer de forma mais ampla no menu de ação rápida do Gboard. Quando se toca no botão de desfazer, a última ação será revertida instantaneamente. Poderá tocar nos botões de desfazer ou refazer para fazer mais alterações no texto. Quem usar com frequência, pode fixar o botão de desfazer na faixa superior do Gboard.

A forma como esta funcionalidade funciona é que o Gboard mantém temporariamente o texto eliminado na memória para poder ser restaurado, se necessário. Embora fechar o Gboard em si não apague essa memória, fechar a aplicação irá, e o texto desaparecerá para sempre.

O botão desfazer foi detetado na versão beta 14.9.06.x do Gboard. Isso indica que a Google está prestes a lançar este recurso de forma mais ampla. A Google está também a testar no Gboard uma nova funcionalidade de correção automática que ajuda a corrigir frases inteiras com um único toque. Isso será algo que chegará também ao Android em breve.