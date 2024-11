Deteção de fraudes em chamadas em testes no Android na app Google Phone

Uma das melhores funcionalidades apresentadas na Google I/O está finalmente a ser lançada para testes. A Google anunciou antes que planeava começar a lançar o Scam Detection para utilizadores inscritos na versão beta da aplicação Google Phone, e agora a funcionalidade está a chegar oficialmente.

A deteção de fraudes está disponível como uma opção nas definições da aplicação Google Phone e está identificada com um selo "beta". Depois de ativar o botão, a deteção será executada em segundo plano utilizando a IA do dispositivo, notificando-o se houver um possível golpe a acontecer na chamada, tudo em tempo real.

Por motivos de privacidade, a deteção de fraudes está desativada por defeito, mesmo para os inscritos na versão beta da aplicação Google Phone. Quem quiser experimentar terá de ativar manualmente acedendo às Definições da aplicação do telefone e ao Assistive e selecionando Deteção de fraudes.

Além disso, a deteção de fraudes pode ser desativada a qualquer momento ou a meio de uma chamada específica. Quando a deteção de fraude estiver ativa para uma chamada específica, será emitido periodicamente um sinal sonoro para sinalizar que a chamada está a ser analisada.

A nova página de deteção de fraudes nas definições da aplicação beta Phone by Google explica mais sobre como funciona a funcionalidade. Nunca filtrará chamadas com pessoas guardadas nos contactos. O conteúdo da chamada nunca é guardado ou gravado, segundo a Google. A triagem só ocorrerá quando se liga para números desconhecidos em chamadas “que tenham potencial para serem fraudes”.

Se for detetado um possível golpe, surgirá um pop-up a explicar que a chamada é "provável fraude" e que houve "atividade suspeita detetada para esta chamada". A partir daí, os utilizadores podem premir Não é uma fraude se confiarem no chamador ou Encerrar chamada para interromper imediatamente a chamada.

A Google está à procura de testadores beta para partilhar comentários sobre a sua experiência com a deteção de fraudes. Há planos para partilhar mais sobre a funcionalidade nos próximos meses após o lançamento beta. Para experimentar a funcionalidade, deve estar nos EUA, inscrito no Phone by Google beta e utilizar um Pixel 6 ou um smartphone mais recente.