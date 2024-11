iPhone XS Max e outros produtos fazem agora parte da história da Apple

A Apple alargou a sua lista de produtos antigos e obsoletos ao adicionar mais modelos de iPhone e Apple Watch. Assim, o iPhone XS Max e o iPhone 6S Plus são agora rotulados como “vintage” no site da empresa. Há ainda mais produtos a entrar nesta categoria.

A atualização foi detetada recentemente e refere que o iPhone 6S Plus com 32 GB de armazenamento foi anteriormente classificado como “obsoleto”. Além disso, a empresa ainda não adicionou os modelos mais pequenos do iPhone XS e iPhone 6S à lista “vintage”.

Para referência, o iPhone XS Max foi lançado em setembro de 2018 e descontinuado em setembro de 2019 com a chegada da série iPhone 11. Foi o sucessor do iPhone X, apresentando um design com o notch e um ecrã maior de 6,46 polegadas.

O iPhone XS Max suportava carregamento rápido, mas foi inicialmente enviado com o carregador de 5 W de baixa potência da Apple. O dispositivo também foi notícia após os utilizadores terem ficado irritados com o efeito exagerado de pele lisa nas fotos de selfie. Este problema, conhecido como “beautygate”, foi posteriormente corrigido pela Apple através de uma atualização de software.

Além disso, a lista de equipamentos “obsoletos” inclui agora os modelos Apple Watch Series 2 em alumínio e aço inoxidável. No entanto, a gigante de Cupertino ainda não incluiu o modelo premium da Série 2 com caixa de cerâmica nesta categoria.

De acordo com as próprias palavras da Apple, um dispositivo é marcado como “vintage” se tiverem passado cinco anos desde que deixou de ser vendido, mas menos de sete anos. Um dispositivo é considerado “obsoleto” sete anos depois de a Apple deixar de o vender no mercado.

Os proprietários de dispositivos Apple antigos podem solicitar a manutenção à Apple ou a um fornecedor de serviços autorizado, se houver peças disponíveis. Não é o caso dos produtos obsoletos, uma vez que a Apple descontinua todos os serviços de hardware e os prestadores de serviços não estão autorizados a encomendar peças. Uma exceção é que os MacBooks podem ser elegíveis para um período prolongado de reparação apenas da bateria, até 10 anos.