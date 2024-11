Dica: como desativar as pré-visualizações e episódios automáticos na Netflix

Apesar do crescimento da concorrência, com cada vez mais diversificados catálogos, a Netflix continua a reunir um número impressionante de utilizadores. Curiosamente, estes nem sempre sabem como personalizar o serviço de streaming, de modo a tirarem o melhor dele. Por isso, mostramos-lhe como desativar as automáticas (e por vezes irritantes) pré-visualizações e impedir que os episódios seguintes comecem automaticamente.

As automatizações da Netflix podem ser irritantes, por assumirem um caminho dentro da aplicação que nem sempre corresponde àquele que o utilizador quer tomar. Caso disto são as pré-visualizações dos conteúdos e os episódios automáticos.

Já lhe deve ter acontecido estar a explorar séries e filmes e, de repente, ver um conteúdo a ser pré-visualizado, com um volume desmedidamente alto.

O utilizador nem sempre quer pré-visualizar a série ou o filme, e nem sempre faz intenção de seguir para o próximo episódio. Por isso, com a dica de hoje, terá controlo total sobre estas duas áreas, não sendo apanhado desprevenido dentro da Netflix.

Como desativar as pré-visualizações e episódios automáticos na Netflix?

Primeiro, entre na sua conta da Netflix, por via de um browser. Este processo pode ser feito num smartphone ou tablet, mas não através da aplicação.

Depois, aceda ao ícone do seu perfil, no canto superior direito, e clique em Conta.

Na página seguinte, procure por Editar definições.

Selecione Definições de reprodução.

Para desativar as pré-visualizações e episódios automáticos na Netflix, desmarque as caixas que aparecem em Controlos de reprodução automática: Reprodução automática de episódio seguinte de uma série em todos os dispositivos e Reprodução automática das antevisões durante a navegação em todos os dispositivos.

Clique em Guardar, no fundo da janela.

As alterações que fizer nas definições do seu perfil alargar-se-ão a todos os dispositivos. Segundo a Netflix, o processo pode demorar ligeiramente.

Estes passos funcionam independentemente do seu plano.