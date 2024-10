Dica: como terminar sessão da sua conta do YouTube a partir de outro dispositivo

Provavelmente, já iniciou sessão no YouTube num dispositivo partilhado, como uma TV de hotel, o telemóvel de um amigo ou um computador público, e ficou preocupado com o facto de se ter esquecido de a terminar. Por isso, descubra hoje como terminar sessão da sua conta do YouTube mesmo não estando perto do dispositivo.

Esquecer-se de terminar sessão nas aplicações é uma preocupação comum para viajantes e pessoas que utilizam frequentemente dispositivos que não são os seus.

Recentemente, viajei para Barcelona, e fiquei alojado num hotel. Iniciei sessão na minha conta do YouTube para me entreter um pouco, mas, depois de sair, apercebi-me de que me tinha esquecido de terminar a sessão... A minha conta estava acessível a qualquer pessoa que utilizasse a televisão a seguir. Por isso, se lhe aconteceu algo parecido, saiba:

Como terminar a sessão do YouTube através de outro dispositivo

Uma vez que o YouTube está associado à sua conta Google, o encerramento da sessão do YouTube em qualquer dispositivo pode ser efetuado através das definições da sua conta Google.

1. Aceda a myaccount.google.com.

❗ Inicie sessão na sua conta Google com o seu e-mail e palavra-passe (se ainda não tiver iniciado sessão).

2. Quando estiver na sua Conta Google, no menu do lado esquerdo, clique em "Segurança".

Arraste para baixo até à secção "Os seus dispositivos". Esta secção mostrará todos os dispositivos que estão atualmente ligados à sua conta Google.

3. Clique em "Gerir todos os dispositivos".

Aqui, verá uma lista de todos os dispositivos em que a sua conta Google tem atualmente sessão iniciada.

Percorra a lista e encontre o dispositivo do qual pretende terminar sessão do YouTube. Por exemplo, se se lembrar de ter iniciado sessão na TV do hotel, poderá aparecer algo como "Televisão" ou "Dispositivo desconhecido".

4. Clique no dispositivo do qual pretende terminar a sessão e aparecerá um menu pendente.

5. Selecione "Terminar sessão" para remover a sua conta Google desse dispositivo.

Nota: Ao terminar a sessão no dispositivo, termina automaticamente a sessão no YouTube, bem como em quaisquer outros serviços Google, como Gmail ou Google Drive.

O que acontece depois de terminar a sessão?

Depois de ter terminado a sessão num dispositivo com êxito, a sua conta do YouTube deixará de estar acessível a partir desse dispositivo. Qualquer pessoa que tente aceder ao YouTube será convidada a iniciar sessão novamente com as credenciais. Agora, os seus dados e definições de conta estão protegidos.

