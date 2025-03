Polícia da Austrália utiliza o Apple CarPlay de uma forma inteligente

Quer o Android Auto, quer o Apple CarPlay são sistemas que transferem para o ecrã do veículo informação através das aplicações desenvolvidas para Android ou iOS. Portanto, agarrando esta premissa, a polícia australiana instalou um sistema de informação que dispensa outros ecrãs. Inteligente!

Polícia na Austrália usa o Apple CarPlay

Os condutores cada vez usam mais quer o Android Auto, quer o Apple CarPlay. Isto porque estes sistemas permitem uma interação segura com as aplicações do smartphone através do ecrã integrado do carro.

Acontece que a polícia na Austrália está a beneficiar do CarPlay e Android Auto por um motivo de segurança completamente diferente.

Os veículos das forças de segurança na Austrália Ocidental estão a utilizar estas plataformas para ajudar a identificar veículos de interesse sem necessidade de equipamento especializado dentro do carro.

A Polícia da Austrália Ocidental (WA Police Force) está a realizar investigações e operações rodoviárias mais rápidas e informadas em todo o estado, graças à integração do reconhecimento automático de matrículas (ANPR) na aplicação móvel PSCore da Motorola Solutions. A aplicação expandida foi implementada em mais de 80 viaturas policiais e opera o ANPR de forma integrada através do Apple CarPlay, tornando a sua utilização simples e eliminando a necessidade de equipamento adicional, como ecrãs e suportes. Através do desenvolvimento contínuo e inovação, a aplicação móvel PSCore proporcionou à Polícia da Austrália Ocidental capacidades acrescidas para responder a uma maior variedade de incidentes, incluindo casos de violência doméstica. Esta funcionalidade foi automatizada para publicar relatórios de violência doméstica em tempo real no Departamento de Comunidades, acelerando as referências para agências de apoio às vítimas enquanto a polícia ainda está no local.

Basicamente, a polícia está a usar tecnologia que evita acrescentar hardware nos carros. Com este sistema, os comandos centrais podem informar em tempo real através das aplicações desenvolvidas para tirar proveito das ferramentas do Apple CarPlay.

Mas o que é o PSCore da Motorola?

O PSCore da Motorola Solutions é uma plataforma móvel de gestão operacional desenvolvida para forças de segurança e primeiros socorristas. Trata-se de uma aplicação que permite o acesso em tempo real a dados críticos, como chamadas de emergência, registos de ocorrências, informações sobre suspeitos e reconhecimento automático de matrículas (ANPR).

Através da integração com Apple CarPlay e Android Auto, o PSCore permite que os agentes vejam e atualizem informações diretamente no ecrã do veículo, sem necessidade de computadores embarcados (MDTs). Isto melhora a rapidez na resposta, a consciência situacional e a segurança dos agentes ao reduzir distrações.

Além disso, o PSCore pode ser utilizado para automatizar relatórios, integrar-se com sistemas de despacho assistido por computador (CAD) e facilitar a comunicação entre unidades no terreno.