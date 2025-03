Como pedir a nova autorização obrigatória para entrar no Reino Unido

A partir do próximo mês, em abril de 2025, a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte vão exigir uma autorização especial aos turistas. Apesar de a exigência demorar um mês para ser imposta, esse documento já pode ser pedido. Por isso, caso tenha uma viagem marcada, saiba como pedir a autorização obrigatória para entrar no Reino Unido.

Conforme informámos, a partir de 2 de abril, os portugueses que queiram visitar o Reino Unido vão precisar de uma Autorização Eletrónica de Viagem. No ano passado, o Governo britânico anunciou que a ETA passaria a ser obrigatória para os europeus.

Embora a exigência só seja imposta dentro de cerca de um mês, a autorização especial já pode ser pedida pelos cidadãos de 34 países.

Os 34 países Andorra

Áustria

Bélgica

Bulgária

Croácia

Chipre

Chéquia

Dinamarca

Estónia

Finlândia

França

Alemanha

Grécia

Hungria

Islândia

Itália

Letónia

Liechtenstein

Lituânia

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Baixos

Noruega

Polónia

Portugal

Roménia

San Marino

Eslováquia

Eslovénia

Espanha

Suécia

Suíça

Cidade do Vaticano

A ETA tem dois anos de validade e até seis meses de duração, e garante que o turista pode viajar para o Reino Unido durante esse período, sem precisar de uma nova autorização. No entanto, caso o passaporte mude, o pedido terá de ser renovado.

De acordo com o Governo britânico, os turistas deverão pedir a autorização com antecedência, uma vez que esta pode demorar até três dias a ser concedida. Ocasionalmente, "pode demorar mais de três dias úteis".

Como pedir a autorização para entrar no Reino Unido

Para fazer o pedido da autorização especial, os cidadãos devem aceder ao site oficial do Governo britânico e aguardar na fila. Depois, conforme recomendado, devem instalar a aplicação UK ETA.

Caso a app não seja compatível com o seu smartphone ou não esteja disponível, o governo sugere que utilize o smartphone de outra pessoa.

Uma vez instalada, a aplicação é bastante intuitiva, pelo que só precisará de seguir os passos. Segundo a informação, terá de confirmar a sua identidade, responder a algumas questões e fazer o pagamento de 10 libras (cerca de 12 euros).

Durante o processo, ser-lhe-á pedido:

Passaporte com o qual viajará para o Reino Unido;

E-mail;

Cartão de débito ou crédito (para o pagamento).

De ressalvar que bebés e crianças têm de apresentar uma ETA, também, para entrarem em Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, e é possível fazer o pedido para outras pessoas.

Além disso, o pedido de autorização poderá ser rejeitado com base em antecedentes criminais ou risco e, mesmo concedida, o turista pode ser impedido de entrar no país.

