Apple Robotics: o próximo gigante que poderá transformar a robótica doméstica

A próxima grande aposta da Apple poderá afastar-se (novamente) dos smartphones para conquistar o mundo dos robôs pessoais. Segundo uma nota de análise do banco Morgan Stanley, a divisão “Apple Robotics” poderá gerar até 130 mil milhões de dólares em receitas anuais até 2040, um valor comparável ao total das receitas do ecossistema da App Store.

Primeiro robô de consumo poderá chegar em 2027

Para o Morgan Stanley, a primeira fase desta viragem tecnológica passará por um produto voltado para o público em geral: um assistente motorizado de secretária, previsto para 2027, capaz de se deslocar, seguir o utilizador e ajudá-lo nas tarefas do dia a dia.

O relatório descreve este cenário como uma extensão lógica do ecossistema Apple, que combina software, hardware e inteligência artificial. O mercado global da robótica 2.0, também conhecida como “embodied AI”, poderá atingir vários milhares de milhões de dólares até 2050, segundo os analistas.

Apple prepara-se para competir num mercado sem limites

A Apple, que já controla mais de dois mil milhões de dispositivos ativos, procuraria assim rentabilizar esta vasta base de hardware e software: robótica, serviços por subscrição, aplicações dedicadas e acessórios específicos, um ecossistema tecnológico aparentemente sem limites.

Com uma quota de mercado já estimada em 9% em 2040, a “Apple Robotics” poderá até ultrapassar as gamas Mac e iPad em volume de receitas.

Para garantir o sucesso desta transição, a empresa de Cupertino apostará na sua integração vertical e na reputação em design e privacidade. Contudo, a Apple terá de enfrentar concorrentes já posicionados neste segmento, como a Tesla e a Boston Dynamics, além de ultrapassar os muitos desafios técnicos da robótica de consumo.

Combinando hardware premium, IA integrada e serviços por subscrição, a Apple aposta numa nova era em que a tecnologia “inteligente” se integra cada vez mais no quotidiano.

No entanto, até ao momento, o projeto de um robô Apple “Design in California” permanece apenas no domínio dos rumores.