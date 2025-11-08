Os Apple Watch já se podem ligar aos satélites Starlink

O Apple Watch é uma fantástica ferramenta não só para medir o tempo, mas, sobretudo, para trazer ao pulso do utilizador o mais avançado que se faz no mundo da tecnologia. Isto engloba não só as aptidões de monitorização da nossa saúde e bem-estar, como também o auxílio por SOS via satélite, em caso de emergência. A Apple fez um acordo com a SpaceX e alguns Apple Watch já se podem ligar aos satélites da rede Starlink.

O serviço de conectividade móvel via satélite da Starlink passou a ser compatível com o Apple Watch.

Os utilizadores no Japão e no Canadá já podem enviar e receber mensagens diretamente a partir do relógio, mesmo sem rede móvel, um avanço que vai além das funções de emergência oferecidas pela Apple.

Starlink leva o sinal da Apple Watch para o espaço

No Japão, o operador KDDI anunciou, através da sua marca Au, o suporte para os três modelos mais recentes do Apple Watch (Ultra 3, Series 11 e SE 3). Para aceder ao serviço, os clientes precisam de ter uma versão celular do relógio e subscrever o Starlink Direct.

Por agora, a funcionalidade limita-se ao envio e receção de mensagens através da aplicação Mensagens da Apple.

Japão e Canadá lideram nova era de conectividade via satélite

No Canadá, o operador Rogers, também parceiro da SpaceX, ativou uma compatibilidade semelhante. O serviço encontra-se em fase beta gratuita. Este duplo anúncio sugere que o próximo passo poderá ser a expansão para os Estados Unidos, através da T-Mobile, que já oferece planos celulares para o Apple Watch.

Esta nova capacidade mantém os utilizadores ligados mesmo em zonas sem cobertura, indo além da solução integrada da Apple. Até agora, apenas o Apple Watch Ultra 3 dispunha de ligação satélite nativa, destinada sobretudo a chamadas de emergência e partilha de localização.

Esta evolução surge num momento em que a Globalstar, atual parceira de satélite da Apple, pondera vender-se à SpaceX.

Esta possível aquisição irá reforçar as especulações de que a Starlink poderá, no futuro, assumir um papel central nos produtos da Apple, permitindo não só mensagens, mas também transmissão de dados para aplicações e até chamadas de vídeo.