MacBook Neo está a ser um sucesso e isso é um problema para a Apple

O MacBook Neo é o mais barato da história parece estar a ser vítima do seu próprio sucesso. Criou um interesse anormalmente grande e isso pode não estar a funcionar a favor da Apple no momento. A empresa está a ficar sem processadores para o fabricar, e cada substituição custa uma fortuna.

MacBook Neo está a ser um sucesso

O MacBook Neo deveria utilizar um stock de chips reciclados, mas esse stock esgotou muito rapidamente. Como revelou Tim Culpan, colunista de tecnologia e ex-jornalista da Bloomberg, a Apple está em negociações com os seus fornecedores. O desafio é encontrar uma solução para aquilo a que chama “um enorme dilema”. O problema é claro. A procura excede em muito a projeção de 5 a 6 milhões de unidades, e os chips estão a atingir o limite.

O MacBook Neo baseia-se numa ideia de engenho industrial, ou numa medida para poupar. O seu chip A18 Pro vem das linhas de produção do iPhone 16 Pro. As unidades com um núcleo GPU defeituoso foram separadas. A Apple recuperou-os, desativou o núcleo com defeito e integrou-os no Neo com 5 núcleos GPU em vez de 6. O custo do chip para a Apple é praticamente zero.

Esta técnica, conhecida como “binning”, não é uma novidade para a Apple, mas esta é a primeira vez que atinge proporções tão grandes. Este modelo tem uma limitação evidente. O stock de chips defeituosos está esgotado. Depende de um ciclo de produção do iPhone que já terminou. A TSMC, que fabrica estes chips utilizando um processo de 3 nm, está a operar as suas linhas N3E em plena capacidade.

Um novo problema para a Apple

Reiniciar a produção dedicada seria muito mais dispendioso por unidade. E o MacBook Neo não é o único Mac com problemas. O Mac Studio e o Mac mini também estão a sofrer com a escassez de memória. A crise da RAM relacionada com a IA está a pressionar toda a linha de produtos. Acelerar o lançamento do A19 Pro ou aceitar margens de lucro reduzidas pode rá ser a solução e vários cenários estão a ser considerados.

O primeiro é pagar à TSMC para reiniciar as linhas de produção do A18 Pro. Os custos unitários estão a aumentar, as margens estão a diminuir. A segunda opção é eliminar o modelo de 699€ e manter apenas a versão de 799€. A terceira opção, a mais radical é antecipar o lançamento da segunda geração do MacBook Neo. Este modelo, inicialmente previsto para meados de 2027, contaria com o chip A19 Pro do iPhone 17 Pro.

Este terá uma vantagem tangível, com 12 GB de RAM em vez de 8 GB, um salto significativo que resolveria uma das críticas recorrentes ao atual Neo. Nenhuma destas opções preserva a fórmula mágica do lançamento. O Neo funcionou porque combinava um preço extremamente baixo com componentes praticamente gratuitos. Esses dias acabaram. Ainda assim, a Apple tem um interesse estratégico em manter a produção.