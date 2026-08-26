Apple mostra bastidores do anúncio (feito à mão) do novo Mac mini M6

A Apple decidiu fugir à sua abordagem minimalista habitual para promover o novo Mac mini com chip M6, e o resultado é um anúncio feito literalmente à mão, em stop-motion. Se já viu o vídeo, espreite os bastidores desta produção pouco convencional.

O anúncio começa como qualquer peça publicitária da Apple: fundo cinzento, luz controlada, uma mão a colocar a caixa prateada mesmo no centro do enquadramento. Depois disso, contudo, a abordagem muda completamente.

Assim que o chip M6 é encaixado no logótipo da maçã, no topo do equipamento, o Mac mini começa a transformar-se numa espécie de personagem animada.

Primeiro, ganha músculos e rasga a camisola, à maneira do Hulk, para ilustrar o desempenho mais rápido do processador. De seguida, transforma-se num pequeno carro de corrida, com spoilers e escape a fumegar, para representar os aceleradores neuronais dedicados.

Por fim, cresce-lhe um cérebro e vários bracinhos ocupados, antes de ser lançado ao espaço a bordo de um foguetão artesanal.

Tudo isto para comunicar, de forma visual e divertida, ganhos técnicos que normalmente soam a detalhes técnicos mais aborrecidos.

Anúncio do Mac mini todo feito à mão, sem atalhos digitais

Curiosamente, uma altura em que cada vez mais publicidade recorre a imagens geradas por Inteligência Artificial, a Apple optou por um processo artesanal, com esculturas, adereços e animação fotograma a fotograma.

No Instagram, os animadores Justin Rasch e Scott DaRos, e o diretor de arte Josh Mahan, mostram esboços, protótipos físicos e técnicas de stop-motion usadas ao longo da produção.

De acordo com um dos animadores, todo o processo de escultura e criação é feito manualmente, sem qualquer tipo de atalho.

A produção envolveu ainda os estúdios Blinkink e Stoopid Buddy Stoodios, com direção de Nicos Livesey e agência criativa TBWA\Media Arts Lab.

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