O Office gratuito no browser tem limites: Office 2024 por 17,2€

Muita gente resolveu o problema do Office da forma mais simples. Abre o Word ou o Excel no browser, de borla, e segue em frente. Funciona até aparecer uma folha com macros ou uma viagem de comboio sem rede. Nesse momento, o Office 2024 Professional Plus passa a ser a saída mais barata. Está por 17,2€ na GoodOffer24, em compra única e com as aplicações completas instaladas no PC.

A campanha da GoodOffer24 aplica o código TT30 às chaves digitais de Windows e Office. O desconto é de 30% sobre o preço de tabela. Além do Office 2024, a lista inclui uma Windows 11 Pro chave original por 22,5€. Há ainda um segundo código, TT10, para utilitários como o CCleaner e o Canva Pro. Os preços deste artigo foram confirmados à data da publicação. Contudo, podem mudar enquanto a promoção estiver ativa.

Onde o Office no browser deixa de chegar

A versão gratuita do Office na web é uma boa porta de entrada. Serve para escrever uma carta ou rever um orçamento simples. Também dá para uma apresentação de meia dúzia de slides. O problema começa quando a utilização passa disso.

Em primeiro lugar, tudo tem de viver no OneDrive. Não é possível abrir diretamente um ficheiro guardado no disco. Sem ligação à Internet, o documento fica inacessível. Para quem trabalha em deslocação, isto é mais do que um pormenor.

Depois há as funções que simplesmente não existem. O Excel para a web não executa macros VBA. Também não cria gráficos dinâmicos nem liga a fontes de dados externas. Por isso, uma boa parte das folhas que circulam nas empresas fica de fora. No Word faltam citações, legendas e a comparação de documentos. No PowerPoint, as transições e animações são uma fração da versão instalada. O Access, por exemplo, nem sequer existe no browser.

Nada disto é um defeito escondido. A Microsoft desenha a versão web para ser leve e colaborativa, não para substituir a suite completa. Quem chega ao limite tem, portanto, duas saídas. Uma é pagar uma subscrição do Microsoft 365 todos os meses. A outra é comprar uma versão do Office que se instala uma vez e não pede renovações. É aqui que entra o Office 2024.

O que traz o Office 2024 e até quando é suportado

O Office 2024 é a versão mais recente do Office em compra única. A Microsoft lançou-o em outubro de 2024. A edição Professional Plus reúne Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access. São as versões de secretária, com instalação local e sem ligação obrigatória à nuvem.

Não inclui o Copilot nem as funções que dependem da subscrição. Para muitos utilizadores, isso é precisamente a vantagem. Fica um Office previsível, sem painéis de inteligência artificial a ocupar espaço. Além disso, não há um pedido de renovação a cada doze meses.

Em termos de suporte, a Microsoft aponta o dia 9 de outubro de 2029 como fim das atualizações de segurança. Ou seja, são mais de três anos de vida útil garantida a partir de agora. Convém comparar com o Office 2016 e o Office 2019, ainda instalados em muitos computadores. Estas versões deixaram de receber atualizações a 14 de outubro de 2025. Continuam a abrir, mas qualquer falha descoberta desde então fica por corrigir.

Há ainda um pormenor sobre o Publisher. Não faz parte do Office 2024 e a Microsoft já anunciou a sua reforma durante 2026. Quem depende dele deve, por isso, exportar os projetos com tempo.

Por outro lado, quem ainda usa Windows 10 tem uma segunda data no horizonte. As atualizações de segurança alargadas para consumidores terminam a 13 de outubro de 2026. A partir daí, o sistema fica definitivamente sem correções. Na prática, o outono deste ano é uma boa altura para tratar do sistema e da suite de uma vez. Com o cupão, os dois juntos custam menos de 40€.

Produtos e preços com o cupão TT30

Todos os valores abaixo já incluem o desconto de 30% do código TT30. A exceção são os utilitários, que usam o código TT10. A lista segue a campanha enviada pela GoodOffer24.

Office 2024

Windows

Versões anteriores do Office

Packs de Windows e Office

Utilitários com o código TT10

Note-se que, nesta campanha, o Office 2024 fica mais barato do que as versões 2016, 2019 e 2021. Só faz sentido ficar numa versão antiga por uma razão concreta, como a compatibilidade com um sistema específico. Caso contrário, a escolha lógica é a mais recente. Tem suporte até 2029 e custa menos.

Como utilizar o cupão

Abrir o produto pretendido através de um dos links acima. Adicionar a chave digital ao carrinho e avançar para o pagamento. Introduzir o código TT30 (ou TT10 nos utilitários) no campo do cupão. Confirmar que o valor final corresponde ao indicado neste artigo antes de concluir a compra.

Após o pagamento, a chave chega por email. No caso do Office 2024, basta descarregar o instalador oficial indicado pela loja. Depois, introduz-se a chave quando for pedida. Nas chaves de Windows, o processo é idêntico em Definições, na secção de ativação. Funciona tanto numa instalação limpa como numa atualização a partir do Windows 10.

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