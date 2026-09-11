Anúncios no novo Outlook? O clássico vem no Office 2024 por 17,2€

Desde que o Windows deixou de trazer a aplicação Mail, no final de 2024, muita gente passou a ler o email no novo Outlook. E encontrou, entre as mensagens, um convidado que ninguém pediu: anúncios. Sem subscrição do Microsoft 365, é assim que o novo Outlook funciona, por decisão da própria Microsoft. O Outlook clássico, sem anúncios e instalado no PC, continua à venda, mas, em compra única. Na GoodOffer24 é possível comprar chave digital Office 2024 Professional Plus, que traz o Outlook clássico, por 17,2€. Para quem também quer trocar de sistema, a mesma campanha tem uma Windows 11 CDKey: a Windows 11 Pro chave digital por 22,5€.

A campanha decorre na loja da GoodOffer24 e assenta no código TT30, que aplica 30% de desconto às chaves digitais de Windows e Office listadas neste artigo. O CCleaner e o Canva Pro usam o código TT10, com 10%. Os preços indicados estavam confirmados à data da publicação. Ainda assim, a loja pode ajustá-los enquanto a promoção estiver ativa.

O que aconteceu ao Outlook

Durante anos, o Windows trouxe uma aplicação de email simples, o Mail, que servia para quase toda a gente. A Microsoft encerrou-a a 31 de dezembro de 2024 e passou os utilizadores para o novo Outlook. Na prática, o novo Outlook é a versão web do Outlook.com dentro de uma janela. É rápido a instalar e tem um aspeto moderno, contudo, herdou também o modelo de negócio da web. Quem usa uma conta gratuita, seja Outlook.com, Hotmail ou Gmail, sem pagar o Microsoft 365, vê anúncios na caixa de entrada. Estão marcados como tal, mas estão lá, no meio do email.

Há outras diferenças que pesam para quem trabalha com email a sério. Os add-ins COM, usados por muitos programas de faturação e de CRM, não funcionam no novo Outlook. O modo offline é mais limitado. Além disso, o suporte a ficheiros PST, que guardam anos de correspondência em muitos escritórios, chegou tarde e ainda com restrições. A Microsoft começou por mudar as contas pessoais em outubro de 2024 e as contas empresariais em 2025. Por agora, ainda existe um botão para voltar atrás. A pergunta é até quando.

O Outlook clássico, por outro lado, não desapareceu. A Microsoft garante suporte às instalações feitas através das versões de compra única, como o Office 2024, até pelo menos 2029. Coincide com o fim de vida do próprio Office 2024, marcado para outubro de 2029. Ou seja, quem instalar agora tem três anos de atualizações de segurança à frente, sem anúncios e sem contas mensais.

O que traz o Office 2024 Professional Plus

A edição Professional Plus inclui Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access. Instala-se localmente, ativa-se com a chave digital e fica ligada ao computador. Não há Copilot nem terabyte de OneDrive, e convém dizê-lo. Em troca, também não há renovação automática nem aviso de pagamento em falta. O suporte da Microsoft vai até outubro de 2029.

As contas são simples de fazer. Na loja da Microsoft, o Office Casa 2024 custa 149€ e nem sequer traz o Outlook. A edição Casa e Negócios, que o inclui, custa 299€. A subscrição Microsoft 365 Pessoal custa 10€ por mês ou 99€ por ano, e volta a custar no ano seguinte. Com o código TT30, a chave digital Office 2024 Professional Plus custa 17,2€.

Por esse valor, o Outlook clássico acaba por vir com o resto do Office de brinde.

Dicas para tirar partido do Outlook clássico

Em primeiro lugar, quem foi passado para o novo Outlook sem querer pode voltar ao clássico. No canto superior direito existe um interruptor com a indicação "Novo Outlook". Basta desligá-lo, desde que o Outlook clássico esteja instalado, o que acontece com o Office 2024 Professional Plus.

Depois, para os mais desconfiados, é possível esconder esse interruptor de vez. No Editor de Registo, dentro de HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Options\General, cria-se um valor DWORD com o nome HideNewOutlookToggle e o valor 1. A partir daí, o convite para experimentar o novo Outlook deixa de aparecer.

Adicionar contas continua a ser direto. Em Ficheiro, Adicionar Conta, as contas Outlook.com e Gmail entram com o endereço e a autenticação habitual. Contas IMAP de outros fornecedores pedem os dados do servidor, que normalmente estão na página de ajuda de cada serviço. Por fim, vale a pena aproveitar a exportação para PST em Ficheiro, Abrir e Exportar. É a forma mais fiável de guardar uma cópia do email no disco e de o levar para um PC novo sem depender de sincronizações.

Uma última nota antes de instalar. Se o computador trouxe uma versão de avaliação do Microsoft 365, convém removê-la primeiro. Evita conflitos de ativação e poupa uma chamada para o suporte.

Produtos e preços

Todos os produtos são chaves digitais entregues por email. Além disso, os valores abaixo já incluem o desconto do código indicado em cada grupo.

Office 2024 com o código TT30

MS Office 2024 Professional Plus CD Key Global por 17,2€

Windows com o código TT30

Entre o Home e o Pro do Windows 11, a diferença são 4,6€ e o Pro é o único que deixa o utilizador decidir quando as atualizações entram no PC. O Windows 10 LTSC 2021 mantém atualizações de segurança até janeiro de 2027.

Office 2016, 2019 e 2021 com o código TT30

O Office 2016 e o 2019 deixaram de receber atualizações em outubro de 2025 e o Office 2021 termina o suporte principal a 13 de outubro de 2026. Servem sobretudo para repor uma versão exigida por algum programa antigo. Para tudo o resto, o Office 2024 é mais recente e mais barato.

Windows e Office em conjunto com o código TT30

Mac e utilitários

Como utilizar o cupão

Abrir o link do produto pretendido na GoodOffer24. Adicionar a chave digital ao carrinho e avançar para o pagamento. No campo do código promocional, introduzir TT30 para Windows e Office ou TT10 para o CCleaner e o Canva Pro. Confirmar que o total desceu para o valor indicado neste artigo antes de concluir a compra.

A chave chega por email em poucos minutos, com as instruções. No Office 2024, basta descarregar o instalador oficial indicado pela loja e introduzir a chave quando for pedida. No Windows, faz-se em Definições, na secção de ativação. Em caso de dúvida, o apoio ao cliente responde por chat e por email.

O email não vai deixar de ser importante, por muito que as aplicações de mensagens tentem. A única questão é lê-lo com anúncios ou sem eles. Consultar todas as ofertas da GoodOffer24.