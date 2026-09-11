Combustíveis: Governo aumenta desconto no ISP para o gasóleo e reduz para gasolina

Os preços dos combustíveis vão voltar a sofrer alterações na próxima semana, mas a descida prevista para a gasolina será inferior ao inicialmente estimado. Uma alteração nas taxas do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) acaba por limitar a redução do preço.

De acordo com as previsões iniciais, a gasolina simples 95 deveria baixar cerca de 6 cêntimos por litro. No entanto, a redução do desconto aplicado no ISP em 0,956 cêntimos por litro absorve praticamente um cêntimo dessa descida.

Assim, a gasolina deverá baixar cerca de 5 cêntimos por litro, ficando o preço médio de referência próximo dos 2,050 euros por litro.

Gasóleo sobe quase 4 cêntimos

No gasóleo simples, o cenário continua a ser menos favorável para os consumidores.

As previsões indicavam uma subida de cerca de 4 cêntimos por litro. A alteração do mecanismo extraordinário do ISP representa apenas um aumento do desconto de 0,109 cêntimos por litro, pelo que terá um impacto reduzido no preço final.

Desta forma, o gasóleo deverá subir cerca de 3,9 cêntimos por litro, para um preço médio de referência próximo dos 2,151 euros por litro.

A alteração das taxas do ISP foi publicada esta sexta-feira, 11 de setembro, em Diário da República.

A evolução dos preços continua condicionada pelas cotações internacionais dos combustíveis, que permanecem sob pressão devido à situação no Irão e à interrupção do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz.

Os valores apresentados são referências e o preço final pode variar entre postos de abastecimento.