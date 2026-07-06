Windows 11 Pro chave digital por 21,13 € e Office 2024 por 14,83 € na SCDkey

A SCDkey estreou novo domínio e lançou uma campanha de verão com preços agressivos em chaves digitais. Quem pretende comprar licença Office 2024 vitalícia ou garantir uma Windows 11 Pro chave digital encontra agora na SCDkey valores desde 14,83 €, graças a um código de desconto exclusivo de 30%.

A campanha abrange todo o catálogo Microsoft, do Windows 11 Pro ao Office 2024, passando pelas edições Server. Para ativar os preços abaixo, basta introduzir o código no momento do pagamento. Além disso, o desconto aplica-se sem limite de utilizações durante o período da promoção.

Código de desconto: PPLWARE (30% em toda a loja)

Destaques da campanha com Windows 11 Pro chave digital

Porquê atualizar agora para o Windows 11

O calendário da Microsoft não perdoa: a 13 de outubro de 2026 termina o programa de suporte alargado do Windows 10 para consumidores. Por isso, quem ainda utiliza o sistema antigo tem poucos meses para migrar sem ficar exposto a falhas de segurança. Neste contexto, uma chave digital vitalícia do Windows 11 Pro por pouco mais de 20 € é, de longe, a forma mais económica de fazer a transição.

O mesmo raciocínio vale para o Office 2024. Trata-se de um pagamento único, sem mensalidades, com acesso permanente a Word, Excel, PowerPoint e restantes aplicações. Desta forma, evita-se o custo recorrente das subscrições, que ultrapassa facilmente os 100 € por ano.

Como ativar o desconto de 30% na SCDkey

O processo demora menos de cinco minutos. Primeiro, escolha o produto pretendido através dos links acima. De seguida, no carrinho de compras, introduza o código pplware no campo do cupão e confirme. Por fim, o preço final é atualizado de imediato e a chave digital chega por email pouco depois do pagamento, pronta a ativar.

Mais chaves digitais em promoção

Além dos destaques, a campanha inclui igualmente o Windows 11 Home (19,03 €), o Windows 10 Pro (16,71 €), o Windows 10 Home (14,30 €), o Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (12,24 €), o Office 2016 Pro Plus (26,00 €), o Office 2019 Pro Plus (51,70 €), o Office 2021 Pro Plus (64,45 €) e ainda packs combinados de Windows 10 Pro com Office 2016 (34,90 €) ou Office 2019 (51,90 €). Todos os valores já refletem o código pplware e estão disponíveis em pt.scdkey.com.

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