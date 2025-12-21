Windows 11 Pro: uma das melhores promoções deste Natal

Para quem pretende atualizar o computador com um sistema moderno, seguro e preparado para trabalho e lazer, esta campanha de Natal permite adquirir uma chave digital do Windows 11 Pro por um valor muito competitivo. A oferta está disponível através da campanha especial do Windows 11 Pro, sendo possível complementar a produtividade com oOffice 2021 Pro Plus.

Cupão de desconto: PPLWARE (30%)

Durante esta campanha, ao utilizar o código pplware no checkout, é possível reduzir significativamente o preço final. A campanha completa pode ser consultada aqui: ver promoção Windows 11 Pro.

Porque vale a pena escolher o Windows 11 Pro

O Windows 11 Pro foi concebido para utilizadores que exigem mais do sistema operativo, seja em contexto profissional ou pessoal. Para além de uma interface moderna e otimizada, oferece funcionalidades avançadas de segurança e gestão.

Segurança reforçada : arranque seguro, proteção baseada em hardware e melhorias contínuas através de atualizações.

: arranque seguro, proteção baseada em hardware e melhorias contínuas através de atualizações. Melhor produtividade : gestão eficiente de janelas, multitarefa fluida e integração com serviços Microsoft.

: gestão eficiente de janelas, multitarefa fluida e integração com serviços Microsoft. Funcionalidades Pro: adequadas a quem utiliza o PC para trabalho, estudo ou ambientes mais exigentes.

Dicas práticas para tirar melhor partido do Windows 11 Pro

Otimizar o arranque do sistema

Em Definições > Apps > Arranque, desativar aplicações não essenciais ajuda a reduzir o tempo de arranque e melhora o desempenho geral do sistema.

Gerir espaço e desempenho

O Sensor de Armazenamento, disponível em Definições > Sistema > Armazenamento, permite libertar espaço automaticamente e manter o sistema limpo sem esforço manual.

Reforçar a segurança no dia a dia

Ativar autenticação forte (PIN ou Windows Hello sempre que possível).

Manter o sistema atualizado e rever permissões das aplicações instaladas.

Separar contas de trabalho e uso pessoal, sempre que aplicável.

Lista completa de promoções (cupão: pplware)