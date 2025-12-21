Windows 11 Pro: uma das melhores promoções deste Natal
Para quem pretende atualizar o computador com um sistema moderno, seguro e preparado para trabalho e lazer, esta campanha de Natal permite adquirir uma chave digital do Windows 11 Pro por um valor muito competitivo. A oferta está disponível através da campanha especial do Windows 11 Pro, sendo possível complementar a produtividade com oOffice 2021 Pro Plus.
Cupão de desconto: PPLWARE (30%)
Durante esta campanha, ao utilizar o código pplware no checkout, é possível reduzir significativamente o preço final.
Porque vale a pena escolher o Windows 11 Pro
O Windows 11 Pro foi concebido para utilizadores que exigem mais do sistema operativo, seja em contexto profissional ou pessoal. Para além de uma interface moderna e otimizada, oferece funcionalidades avançadas de segurança e gestão.
- Segurança reforçada: arranque seguro, proteção baseada em hardware e melhorias contínuas através de atualizações.
- Melhor produtividade: gestão eficiente de janelas, multitarefa fluida e integração com serviços Microsoft.
- Funcionalidades Pro: adequadas a quem utiliza o PC para trabalho, estudo ou ambientes mais exigentes.
Dicas práticas para tirar melhor partido do Windows 11 Pro
Otimizar o arranque do sistema
Em Definições > Apps > Arranque, desativar aplicações não essenciais ajuda a reduzir o tempo de arranque e melhora o desempenho geral do sistema.
Gerir espaço e desempenho
O Sensor de Armazenamento, disponível em Definições > Sistema > Armazenamento, permite libertar espaço automaticamente e manter o sistema limpo sem esforço manual.
Reforçar a segurança no dia a dia
- Ativar autenticação forte (PIN ou Windows Hello sempre que possível).
- Manter o sistema atualizado e rever permissões das aplicações instaladas.
- Separar contas de trabalho e uso pessoal, sempre que aplicável.
