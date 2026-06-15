Fits on a Floppy: o movimento que quer fazer o software voltar a caber numa disquete

Movimento “Fits on a Floppy” defende aplicações mais leves, rápidas e sem dependências desnecessárias. Sim, há quem queira que o software caiba numa disquete.

Enquanto a indústria tecnológica aposta cada vez mais na inteligência artificial, nos serviços na cloud e em aplicações repletas de funcionalidades, há um movimento que está a chamar a atenção por seguir precisamente o caminho oposto.

A proposta é simples, mas radical, isto é, criar software tão eficiente que possa caber numa tradicional disquete de 3,5 polegadas.

Fits on a Floppy

A iniciativa chama-se Fits on a Floppy e nasceu através de um manifesto publicado pelo programador Matt Sephton. O conceito estabelece uma regra simbólica: qualquer aplicação que pretenda exibir o selo do projeto deve ocupar menos de 1,44 MB, a capacidade máxima das antigas disquetes que dominaram a informática durante décadas.

Mas o objetivo não é ressuscitar uma tecnologia ultrapassada nem alimentar a nostalgia dos tempos em que os programas eram distribuídos em suporte físico. O que está em causa é uma crítica ao estado atual do desenvolvimento de software.

O software moderno está cada vez mais pesado

Ao longo dos últimos anos, as aplicações tornaram-se significativamente maiores. Em muitos casos, ferramentas simples exigem centenas de megabytes ou até vários gigabytes para serem instaladas. Este crescimento nem sempre resulta da adição de funcionalidades visíveis. Grande parte do aumento de tamanho está associada a bibliotecas externas, frameworks, motores gráficos, sistemas de atualização automática e outras dependências que facilitam o desenvolvimento, mas que também tornam os programas mais pesados e complexos.

Para Matt Sephton, esta evolução levou a que o setor perdesse parte da disciplina que caracterizava o desenvolvimento de software nas décadas anteriores.

Quando os recursos de armazenamento e memória eram limitados, os programadores eram obrigados a otimizar cada linha de código e a questionar constantemente se uma funcionalidade era realmente necessária. Hoje, com computadores muito mais poderosos, essa preocupação passou frequentemente para segundo plano.

Menos tamanho, mais eficiência

O manifesto do Fits on a Floppy defende que uma aplicação focada numa tarefa específica deve ser capaz de arrancar rapidamente, ocupar pouco espaço, consumir poucos recursos do sistema e evitar dependências desnecessárias.

Segundo os seus defensores, a limitação artificial dos 1,44 MB funciona como um exercício de engenharia. Obriga os programadores a definirem prioridades e a eliminarem tudo aquilo que não acrescenta valor real ao utilizador.

A filosofia pode parecer extrema, mas levanta uma questão pertinente: quantas aplicações atuais poderiam ser muito mais leves sem perder funcionalidades essenciais?

Nem todo o software pode seguir este caminho

Naturalmente, a proposta tem limites evidentes. Aplicações modernas como navegadores, editores de vídeo, suites de produtividade ou plataformas que integram inteligência artificial necessitam de recursos que tornam impossível atingir um tamanho tão reduzido.

Além disso, muitos programas atuais incluem sincronização na cloud, colaboração em tempo real, integração com múltiplos dispositivos e funcionalidades avançadas que simplesmente não existiam há duas ou três décadas.

Por esse motivo, o objetivo do movimento não é substituir o software moderno, mas antes promover uma reflexão sobre a forma como as aplicações são desenvolvidas.

Uma ideia simples que deixa uma pergunta no ar

Como A verdadeira força do Fits on a Floppy não está na possibilidade de voltar a distribuir programas em disquetes. Está no desafio que lança à indústria tecnológica.

Numa altura em que o software cresce continuamente em tamanho e complexidade, o projeto convida programadores e utilizadores a questionarem se esse crescimento resulta de necessidades reais ou se é apenas consequência da acumulação gradual de camadas de código ao longo dos anos.

Num mundo dominado pela inteligência artificial e por aplicações cada vez mais exigentes, a ideia de fazer caber um programa inteiro em apenas 1,44 MB pode parecer absurda. Mas talvez seja precisamente essa aparente impossibilidade que torna a mensagem tão relevante: a eficiência continua a ser uma escolha de design.