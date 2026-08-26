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Pede sempre fatura com NIF? Esse hábito está prestes a compensar ainda mais

· Notícias 12 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. David Guerreiro says:
    26 de Agosto de 2026 às 14:29

    Basicamente devem retirar qualquer fatura para o sorteio, para passar a ser apenas faturas emitidas por CAE de oficinas, barbearias, etc. Não me parece que vá ser isso que vá combater a evasão fiscal, tal como as anteriores medidas não o conseguiram. E há imensa gente a viver da economia paralela em Portugal.

    Responder
  2. Mapril says:
    26 de Agosto de 2026 às 14:33

    Fartura da Sorte, um incentivo ao vício do jogo pago pelos contribuintes

    Responder
  3. W. says:
    26 de Agosto de 2026 às 14:37

    Acho que esta medida sortia mais efeito se em vez de premiar 1 cidadão com 10.000€ premiassem 100 cidadãos com 100€.

    Aumentava as probabilidades de cada cidadão ganhar e abrangia mais pessoas. Por sua vez provocaria um efeito de vencedores conhecidos entre os cidadãos. O que reforçava a ideia da medida – incentivar a emissão de faturas com nif.

    E isto pelo mesmos 10.000€. Zero aumento de custos, mas com um aumento significativo de eficácia.

    Responder
  4. utherzzao3 says:
    26 de Agosto de 2026 às 15:08

    Só beneficia o Estado…

    Responder
  5. CuMuna says:
    26 de Agosto de 2026 às 15:16

    Fatura da sorte: quem ganhar, leva bilhetes para ver um espetáculo LoooooL

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  6. A says:
    26 de Agosto de 2026 às 15:22

    Alem de facilitar como diz a noticia tb facilita outras situações, pois o Estado fica com o NIF, e tudo o mais de forma digital no PC

    Responder
  7. LS says:
    26 de Agosto de 2026 às 15:26

    75%+ das despesas vai para as gerais e em Fevereiro já encheu o budget

    Responder
  8. Muito mais que isso. says:
    26 de Agosto de 2026 às 16:26

    Considero que o incentivo fiscal no IRS afeto à restauração, oficinas etc.. deveria ser reavaliado e a percentagem de dedução substancialmente aumentada. Atualmente, um contribuinte que gaste entre 2000 e 3000 euros por ano neste setor recebe um retorno, pouco mais de 45 euros, um valor irrisório face ao esforço financeiro. Nesse sentido, seria fundamental elevar o limite máximo percentual e a dedução de 250 para 400 euros, tornando este incentivo mais realista e justo.

    Responder

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