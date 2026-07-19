Windows 10 até 2027? Faça as contas antes de renovar o Microsoft 365

A Microsoft prolongou discretamente o suporte do Windows 10 até 2027, mas as contas não mudam. Na GoodOffer24 é possível comprar chave digital Office 2024 por 15,5 € e uma Windows 11 pro chave original por 21,8 €, ambas com o código TT30.

A campanha reúne várias chaves digitais para Windows e Office com 30% de desconto. Durante o checkout, basta introduzir o código no campo do cupão para aplicar o valor final indicado em cada produto.

Código promocional: TT30 (nos packs com CCleaner, o código é o TT10)

Em 10 segundos: a Microsoft prolongou o suporte do Windows 10 até outubro de 2027. Cinco anos de Microsoft 365 Pessoal custam 495 €. O Office 2024 Pro Plus custa 15,5 € numa única compra na GoodOffer24 (cupão TT30) e recebe atualizações até 2029. Com o Windows 11 Pro a 21,8 €, a migração completa fica em 37,3 €.

A Microsoft deu mais um ano ao Windows 10

O ano extra chegou sem anúncio de palco nem comunicado sonante. A página de suporte da Microsoft passou simplesmente a indicar uma nova data para o programa de atualizações de segurança alargadas (ESU) destinado a consumidores: 12 de outubro de 2027. Um ano adicional, e gratuito. Quase ninguém deu por isso.

Ainda assim, o universo em causa é enorme. Cerca de 28% dos PCs com Windows em todo o mundo continuam a correr o Windows 10, segundo os dados mais recentes do StatCounter. Até há poucas semanas, todas essas máquinas tinham uma contagem decrescente marcada para outubro de 2026.

A leitura apressada é "ótimo, já não preciso de decidir nada". A leitura inteligente é outra: pela primeira vez em muito tempo, é possível planear a transição do PC sem pressão. E decisões tomadas sem pressão costumam sair mais baratas.

Subscrição ou compra única: o que se paga realmente em 5 anos

Comecemos pelo número que a Microsoft nunca escreve em lado nenhum. O Microsoft 365 é um bom produto, mas é uma renda. E as rendas somam-se em silêncio.

Com os preços atuais da loja oficial da Microsoft em Portugal, eis o custo real de cinco anos de Office:

Opção Custo anual Total em 5 anos Microsoft 365 Pessoal 99 € 495 € Microsoft 365 Família 129 € 645 € Office Home 2024 (loja Microsoft) compra única 149 € Office 2024 Pro Plus (GoodOffer24, cupão TT30) compra única 15,5 €

Porquê cinco anos? Porque é exatamente esse o horizonte de suporte do Office 2024: a Microsoft garante atualizações até outubro de 2029. Ou seja, pelo preço de dois meses de Microsoft 365 Pessoal, fica com a suite completa (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access) instalada no PC até ao fim da década.

A diferença face à subscrição Pessoal ao fim de cinco anos? 479,50 €. Dá para um portátil novo onde instalar o próximo Office.

O que se ganha (e o que se perde) ao sair da subscrição

Sejamos justos, porque é isso que distingue uma conta bem feita de um folheto publicitário.

O Microsoft 365 continua a fazer sentido para quem usa mesmo o que lá vem: 1 TB de OneDrive, instalação em vários dispositivos, Copilot integrado e aplicações sempre na versão mais recente. Quem vive dentro do ecossistema cloud da Microsoft tem ali uma subscrição que se paga a si própria.

Contudo, a maioria dos utilizadores abre o Word, o Excel e pouco mais. Não usa o terabyte de OneDrive, não pede nada ao Copilot e não precisa da "versão mais recente". Precisa de uma versão que funcione todos os dias, mesmo sem internet. Para esse perfil, que é enorme, pagar 99 € por ano é pagar por mobília numa casa onde não entra.

O Office 2024 Pro Plus é precisamente isso: as aplicações clássicas, a correr localmente, com uma chave digital de compra única associada ao PC. Sem renovações, sem avisos de pagamento, sem surpresas no cartão.

Migração completa por menos de 40 €

Voltemos ao Windows 10. O adiamento para 2027 tira a urgência, mas não muda o destino: mais tarde ou mais cedo, a mudança para o Windows 11 vai acontecer. A boa notícia é que tratar das duas coisas de uma vez, sistema novo e Office novo, custa menos do que um jantar para dois:

Total do posto de trabalho completo, com Windows 11 Pro e Office 2024: 37,3 €. Menos de metade de um único ano de Microsoft 365 Pessoal.

Como utilizar o código promocional

O processo na GoodOffer24 demora dois minutos:

Aceder ao produto através do respetivo link e adicionar a chave ao carrinho; No checkout, introduzir o código TT30 (ou TT10 nos packs com CCleaner) no campo do cupão; Confirmar o preço final antes de concluir a compra; Receber o código de ativação no email e ativar o Windows ou o Office nas definições de ativação.

Os preços e a disponibilidade apresentados foram verificados no momento da redação e podem ser alterados pela loja sem aviso prévio.

Conclusão

O Windows 10 ganhou mais um ano de vida. As contas, essas, não precisam de esperar por ele. Quem faz a matemática com calma percebe que a diferença entre subscrever e comprar uma chave digital paga, com folga, o próximo upgrade do PC.

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