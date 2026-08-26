Não deixe caducar a Carta de Condução! IMT lança alerta aos condutores

A validade da carta de condução é algo que muitos condutores acabam por esquecer. No entanto, deixar passar o prazo pode trazer consequências e até obrigar a realizar exames para voltar a obter o título.

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) voltou a alertar os condutores para a importância de verificar a data de validade da carta e tratar da sua revalidação atempadamente. O pedido pode ser feito nos seis meses anteriores à data de caducidade.

Conduzir com a carta caducada é uma infração

A carta de condução deve ser revalidada antes de terminar a sua validade. Conduzir depois desse prazo constitui uma infração rodoviária.

Mas há outro detalhe importante: se o prazo para renovar for ultrapassado por mais de dois anos, o processo pode tornar-se mais complicado. Nestas situações, podem ser exigidos exames especiais de condução e, dependendo do caso, formação adicional para recuperar o título.

Como renovar a carta de condução?

A revalidação pode ser tratada presencialmente nos serviços do IMT, mas também existem alternativas digitais.

O processo pode ser realizado através do IMT Online ou da App GOV.PT, sendo que os documentos e requisitos necessários podem variar de acordo com a idade do condutor e as categorias de veículos que constam da carta.

Em determinadas situações, poderá ainda ser necessário apresentar um atestado médico ou um certificado de avaliação psicológica.

Como saber quando tenho de renovar?

A forma mais simples é verificar a data indicada na própria carta de condução. O IMT disponibiliza também a plataforma “A Minha Carta de Condução”, onde é possível consultar informação relacionada com o título e os respetivos prazos.

O conselho do IMT é simples: não deixe a renovação para a última hora. Verificar agora a validade da carta pode evitar problemas, custos adicionais e, em determinados casos, a necessidade de realizar novos exames.