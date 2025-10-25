iPhone 18 Pro: Apple poderá apostar na Starlink para a ligação por satélite

Embora a Apple e a SpaceX não tenham ainda uma parceria, existem já vários sinais indicam que uma aproximação entre o iPhone e a Starlink. Poderá haver novidades já em 2026.

Há alguns indícios, aproveitados por alguns analistas, que apontam mudanças na conectividade por satélite dos próximos iPhones, nomeadamente os iPhone 18 previstos para 2026.

A Starlink já atua no mesmo espetro da Globalstar?

Há elementos credíveis de que a SpaceX está a tentar obter ou usar espectros semelhantes àqueles detidos pela Globalstar. Contudo, não há evidência pública de que isso já tenha sido formalizado ou aceite pelas autoridades reguladoras.

Portanto, a empresa de Elon Musk poderá estar a tentar usar parte das bandas onde a Globalstar tem direitos exclusivos (1.6/2.4 GHz) e as bandas de 2GHz para MSS (serviço por satélite móvel).

Como tal, esta compatibilidade técnica representa uma mudança significativa, já que a Apple depende atualmente da Globalstar para oferecer a função de SOS de emergência via satélite nos iPhone 14 e modelos posteriores, bem como no Apple Watch Ultra 3.

Esta funcionalidade permite contactar os serviços de emergência e partilhar a localização quando não existe cobertura de rede móvel tradicional.

E poderá a Apple deixar de apostar neste operador?

Como é sabido, a Apple fez um investimento de cerca de 400 milhões de dólares para adquirir uma participação de cerca de 20% da Globalstar.

Em paralelo, a Apple comprometeu-se a pagar até 1,5 mil milhões de dólares em adiantamentos para a Globalstar desenvolver uma nova constelação de satélites e expandir infraestrutura para suporte de conectividade via satélite nos iPhone.

Há rumores de que a Globalstar, sob liderança do seu presidente James Monroe, estaria disposta a considerar uma venda da empresa por mais de 10 mil milhões de dólares.

Fontes referem que esta decisão sugere que tanto a Apple como a Globalstar procuram uma maior independência mútua.

Recorde-se que a Apple já tinha anteriormente recusado um acordo com a SpaceX para tornar a Starlink no seu fornecedor de serviços por satélite.

Apple quer mais independência de comunicações no iPhone

A Apple planeia integrar já no próximo ano o suporte para redes 5G não terrestres nos seus iPhones. Esta tecnologia permite a ligação direta a satélites em órbita.

Por outro lado, a SpaceX adquiriu recentemente 17 mil milhões de dólares em espetro à EchoStar, especificamente destinado à conectividade direta com telemóveis.

Em suma, tudo indica que a Apple prepara o terreno para uma nova era de comunicações mais independentes e universais nos iPhone. Embora continue a apoiar-se na Globalstar, a empresa parece procurar reduzir a sua dependência de terceiros e abrir caminho a uma futura integração direta com redes satélite próprias ou parceiras alternativas, como a Starlink.