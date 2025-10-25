Windows 11 recebe o melhor do Android! Microsoft lança alternativa ao Google Lens

Com o Windows 11 a Microsoft quer explorar ao máximo a IA e o que pode fazer com ela num sistema operativo. As hipóteses são quase infinitas e bastará seguir a imaginação. Esse passo começa a ser dado e agora há uma novidade. A Microsoft parece ir copiar o melhor do Android e dar ao Windows 11 a sua versão do Google Lens.

Windows 11 recebe o melhor do Android

A Microsoft anunciou há dias que o Windows 11 iria mudar para sempre com a adoção total da IA em todas as áreas do sistema operativo. Isso permite que o Copilot controle o computador por nós. Embora esta revolução não tenha sido bem recebida por todos e tenha apresentado problemas e bugs, a Microsoft parece convicta de que este é o caminho certo.

Por isso, em breve, vamos ver ainda mais funcionalidades de IA no Windows 11. Uma nova funcionalidade já aparece a alguns utilizadores. Este é um novo recurso de pesquisa visual do Windows 11, que permite utilizar qualquer elemento no ecrã para encontrar informações relacionadas. Se estas palavras parecem familiares, é porque é basicamente uma versão do Google Lens para o PC.

O Google Lens tornou-se uma das aplicações mais úteis para Android, especialmente com a funcionalidade "Circundar para Pesquisar", que, como o nome sugere, permite circular qualquer elemento no ecrã para o pesquisar no Google. A funcionalidade implementada pela Microsoft é semelhante, mas está integrada na Ferramenta de Recorte.

Microsoft lança alternativa ao Google Lens

A Ferramenta de Recorte é a ferramenta de captura de ecrã padrão do Windows 11 e permite capturar uma imagem de todo o ecrã, de uma área específica ou até de um programa específico. Por isso, a ideia da Microsoft de integrar a sua pesquisa visual neste programa faz todo o sentido. Para encontrar informações sobre qualquer coisa vista no ecrã, basta abrir a Ferramenta de Recorte e selecioná-la.

Após a captura da área pretendida, uma janela pop-up permitirá selecionar uma nova opção denominada "Visual Search on Bing". Abrirá automaticamente um novo separador do browser com a pesquisa e a imagem capturada. Claro que a principal desvantagem desta funcionalidade é que utiliza o motor de busca Bing, algo que não agradará a muitas pessoas habituadas a utilizar o Google.

Apesar disso, esta nova funcionalidade, a Ferramenta de Recorte, pode ser uma das mais úteis que a Microsoft lançou nos últimos tempos. Embora atualmente só esteja disponível para alguns utilizadores, deverá expandir-se para mais utilizadores e países com o tempo.