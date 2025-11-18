Microsoft força a atualização 25H2 do Windows 11 mas por segurança

A Microsoft tenta manter o Windows 11 atualizado e para isso toma algumas medidas que não agradam a muitos utilizadores. A mais comum passa por forçar a instalação de atualizações, algo que muitos gostam de controlar de forma direta. Isso está acontecer novamente, desta vez com a atualização 25H2 do Windows 11.

Microsoft força a atualização 25H2

Já passou quase um mês desde que a atualização 25H2 do Windows 11 foi disponibilizada a todos os utilizadores. Quem ainda não a instalou no PC, a Microsoft pode fazê-lo sozinha, para segurança e para o bom funcionamento do computador. Como costuma acontecer, a empresa acaba por forçar a mais recente atualização do seu sistema operativo nas máquinas que ainda executam uma versão desatualizada do Windows 11.

A instalação forçada do Windows 11 25H2 em algumas máquinas por parte da Microsoft não é muito surpreendente. Desde 11 de novembro, a versão 23H2 do Windows 11 deixou de ser oficialmente suportada pela Microsoft. Isto significa, na prática, que esta versão do Windows 11, tal como acontece com o Windows 10, deixará de receber atualizações ou patches de segurança.

Assim, e para garantir que todas as máquinas estão atualizadas e com os patches de segurança mais recentes, a Microsoft começará a atualizar automaticamente os PCs elegíveis. DE notar que nem todos serão elegíveis. Vários PCs permanecerão com o Windows 11 23H2, sem possibilidade de instalar atualizações adicionais.

Acontece no Windows 11 por segurança

As máquinas mais antigas, cujos processadores não suportam a instrução POPCNT, ficarão, portanto, para trás. Desde a atualização 24H2, lançada no ano passado, o Windows 11 só pode ser executado em computadores cujos processadores suportem os conjuntos de instruções SSE4.2 (Intel) ou SSE4A (AMD).

Se o PC for dos que já não pode ser atualizado, não é motivo para preocupação, pois não está necessariamente abandonado. Para continuar a utilizar com segurança, pode optar-se por instalar um sistema operativo alternativo. É provável que a alternativa passe por usar uma distribuição Linux, como o Mint ou o Ubuntu, que são agora fáceis de instalar.

De relembrar que o Windows 11 24H2 será a próxima versão do sistema operativo a atingir o fim do suporte, a 13 de outubro de 2026. Já o Windows 11 25H2 continuará a receber atualizações de funcionalidades e segurança da Microsoft até 12 de outubro de 2027.