Microsoft engana-se e troca som de arranque do Windows 11 pelo do Vista

A Microsoft está constantemente a produzir novas versões do Windows 11. Estas trazem novidades e melhorias na maior parta das vezes, mas pontualmente existem situações caricatas. É o que temos agora, com a Microsoft a enganar-se e a trocar o som de arranque do Windows 11 pelo do Vista.

As versões de desenvolvimento e beta do Windows 11, lançadas recentemente, introduziram algumas alterações e melhorias bem-vindas. No entanto, estas versões de pré-visualização não são impecáveis ​​e apresentam uma longa lista de problemas conhecidos. Um desses problemas, no entanto, é bastante interessante: o jingle de arranque padrão do Windows 11. do Windows 11 foi acidentalmente substituído por um de 2006.

Depois de o Windows Insiders ter descoberto que o Windows 11 agora reproduz o som de arranque do Windows Vista e de o ter reportado a Microsoft, a empresa reconheceu a situação. Adicionou à lista de bugs conhecidos nas últimas compilações Dev e Beta do Windows 11 esta situação caricata:

A versão desta semana traz uma deliciosa explosão do passado e reproduzirá o som de arranque do Windows Vista em vez do som de arranque do Windows 11. Estamos a trabalhar numa correção.

Embora o Windows Vista tenha quase duas décadas, chamou a atenção de todos esta semana depois de a Apple ter apresentado o macOS Tahoe 26 com o seu polémico redesign "Liquid Glass". A questão é que muitos consideram um remix bastante lamentável do Windows Aero do Windows Vista e do Windows 7.

Embora seja definitivamente uma coincidência interessante, a Microsoft não substituiu intencionalmente o som de arranque nas versões de pré-visualização do Windows 11. Brandon LeBlanc, da equipa do Windows Insider, confirmou no seu X que se trata de um bug, após brincar com toda a gente a falar sobre o Windows Vista novamente tendo em conta os últimos anúncios da Apple:

De notar que quem sente falta do som de arranque do Windows Vista, ainda pode utilizá-lo nas versões modernas do Windows. Basta o ficheiro WAV original e alguns cliques no Registo do Windows e nas definições de Som para que este passe a ser o novo padrão do sistema da Microsoft.