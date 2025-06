Moradores de Austin protestam contra o lançamento do robotaxi da Tesla

O plano da Tesla de lançar o seu serviço de robotáxi em Austin, no Texas, está a ter poucos adeptos e a gerar protestos na cidade. A fabricante de veículos elétricos tem como data de lançamento 22 de junho, mas os habitantes locais estão a manifestar-se contra o plano devido a divergências políticas e preocupações de segurança.

Protestos contra a Tesla em Austin

Tal como foi noticiado, os defensores da segurança pública e os manifestantes políticos estão a organizar protestos contra o lançamento do robotáxi da Tesla em Austin. Os membros do Dawn Project, Tesla Takedown e Resist Austin citaram problemas de segurança com os sistemas de condução automatizada da Tesla.

Entretanto, o envolvimento de Elon Musk na administração de Donald Trump e o seu trabalho no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) levou outro grupo de pessoas a juntar-se aos protestos de Austin contra a Tesla. Para mostrar aos cidadãos de Austin os problemas de segurança do sistema de condução autónoma da Tesla, o The Dawn Project levou ao protesto um Tesla Model Y, equipado com o software Full Self-Driving (FSD) da empresa (versão 13.2.9).

Na demonstração, o Model Y com software FSD terá ultrapassado um autocarro escolar com um sinal de stop e atropelou um manequim infantil colocado na frente do carro. O pacote FSD inclui manutenção de faixa, condução e estacionamento automáticos.

Marca quer lançar robotáxi na cidade

Não é claro até que ponto este teste foi realizado em condições normais ou qual a defesa da Tesla. No entanto, vários casos de avaria do software FSD da marca no passado resultaram em colisões ou acidentes graves, de acordo com dados recolhidos pela Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA).

Curiosamente, o CEO do The Dawn Project, Dan O'Dowd, é CEO de outra empresa que vende soluções de segurança incorporadas para fabricantes de automóveis como a Ford e a Toyota. Resta saber se a Tesla conseguirá lançar um serviço de robotáxi em Austin, apesar dos protestos dos residentes. No início desta semana, Elon Musk demonstrou a nova versão do software FSD da Tesla numa publicação no X.

As decisões de Musk sobre a DOGE alimentam a reação pública contra a Tesla. Embora Musk tenha deixado a administração Trump após uma discussão com o presidente, ainda é alvo de críticas públicas, o que afeta diretamente a Tesla. Como resultado, as vendas lentas levaram a marca a vender o seu Cybertruck com 0% de juros anuais para impulsionar as vendas .