Apple ameaça tirar da Europa a melhor proteção de privacidade do iPhone

A Apple tem estado numa luta ativa contra a Europa e as suas medidas. A mais recente traz a ameaça de desativar uma funcionalidade que permite aos utilizadores controlar e bloquear o rastreio de anúncios entre aplicações. Lamentam a pressão da indústria da publicidade online na Alemanha e noutros países. Assim, a Europa pode perder a melhor proteção de privacidade do iPhone.

Europa pode perder proteção de privacidade do iPhone

Em abril de 2021, a Apple lançou uma nova funcionalidade de controlo de rastreio de anúncios, o App Tracking Transparency (ATT). Desde então, na primeira vez que uma aplicação é aberta, o ATT apresenta uma janela a solicitar ao utilizador que consinta ou recuse o rastreio da sua atividade entre aplicações.

Se o utilizador concordar, os anúncios serão mais personalizados e também mais rentáveis ​​para os participantes do seto. De facto, a grande maioria dos utilizadores recusa-se a receber rastreamento direcionado. Desde então, estes mesmos intervenientes iniciaram processos junto dos reguladores para afirmar a sua posição e solicitar flexibilizações ou melhorias no sistema ATT.

Em fevereiro último, o Bundeskartellamt (autoridade da concorrência) acusou a Apple de conceder tratamento preferencial a si própria. O organismo federal explicou na altura que o ATT "torna muito mais difícil para os editores de aplicações concorrentes acederem a dados de utilizadores relevantes para publicidade".

Apple ameaça desativar ATT e permitir dados de anúncios

Isto enquanto as aplicações da Apple estavam isentas porque não recolhem dados de aplicações de programadores terceiros. O regulador, no entanto, decidiu que as regras não impediam a própria Apple de combinar dados da App Store, informações da conta da Apple ou dispositivos conectados e de os utilizar para fins publicitários.

A Apple decidiu pressionar a futura decisão da autoridade da concorrência alemã, ameaçando remover completamente a funcionalidade ATT na Europa. "Os intensos esforços de lobby na Alemanha, Itália e outros países europeus podem obrigar-nos a remover este recurso, em detrimento dos consumidores europeus", afirmou a empresa.

Ainda não é claro quando é que o Bundeskartellamt emitirá a sua decisão. Mas a ameaça da Apple não se resume a palavras vãs. A empresa já removeu funcionalidades para os seus utilizadores na Europa no passado. No Reino Unido, o serviço avançado de proteção de dados da empresa, o iCloud, foi desativado após as autoridades terem solicitado, sem sucesso, a criação de um backdoor na cloud da fabricante.