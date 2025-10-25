PplWare Mobile

Apple ameaça tirar da Europa a melhor proteção de privacidade do iPhone

Autor: Pedro Simões

  1. Maçã podre says:
    25 de Outubro de 2025 às 11:27

    a indústria da publicidade que vá dar uma curva, são intrusivos, usam os nossos dados sem nos pagarem tb

  2. Manuel da Rocha says:
    25 de Outubro de 2025 às 11:37

    Na verdade, a Apple quer 800000000 milhões de euros, de publicidade, anual, feita pela própria Apple. Esse serviço, só bloqueia apps de terceiros. Quem usar o suporte, de anúncios, da Apple, recebe 100% de tudo o que é feito, visitado e utilizado, pelo telemóvel e pela Siri.
    A segunda razão é por, a Europa, querer que o IOS permita instalações de outras shops, naquilo que, a Apple referiu que pode perder 300 triliões de dólares, anuais, com utilizadores a poderem usar outras shop e outros provedores, de pagamentos online.

  3. R says:
    25 de Outubro de 2025 às 11:43

    Estes políticos só pensam nos lucros. Que se lixe o povo.

