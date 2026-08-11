Polícia apanha carteiristas no Porto graças à localização dos AirPods roubados

A tecnologia da Apple voltou a provar que pode ser um aliado imprescindível no combate ao crime. Desta vez, a "vítima" tecnológica que ajudou a travar um furto foi um simples par de AirPods.

Tecnologia Apple trava ladrões no Porto

O caso ocorreu no sábado, num estabelecimento comercial na Rua Alexandre Herculano, no Porto, e teve como alvo duas turistas, de 22 e 62 anos.

Segundo a PSP, três suspeitos, um homem de 26 anos e dois de 36, furtaram uma mala da Louis Vuitton com uns AirPods, óculos de sol e uma máquina fotográfica, além de uma segunda mala que continha 705 euros em dinheiro, um telemóvel e outros óculos de sol.

A reação das vítimas foi rápida: mal se aperceberam do furto, recorreram à localização dos AirPods para tentar recuperar os pertences. E foi precisamente essa pista digital, combinada com a descrição física dos suspeitos, que permitiu à polícia intercetar o trio a poucos metros do local do crime.

Como é que os AirPods se localizam

Ao contrário do que muita gente pensa, não é preciso ter AirTags para conseguir localizar objetos Apple. Desde que foram integrados na app Localizar (Find My), os AirPods podem ser encontrados de forma semelhante a um iPhone, ou um iPad, ou mesmo um Mac.

Por trás desta tecnologia está a Rede Encontrar da Apple. Ela tira proveito dos beacons Bluetooth emitidos pelos dispositivos. Nos modelos mais recentes, também poderá usar a banda ultralarga através do chip U1. Com este novo hardware, a localização é ainda mais precisa através da função "Encontrar por perto".

Basta que o dono tenha a funcionalidade ativada, algo que acontece por predefinição, para que os auscultadores continuem a "piar" a sua posição mesmo depois de saírem das mãos do proprietário.

Foi exatamente isso que aconteceu aqui: os ladrões podem ter levado a mala sem perceberem que lá dentro seguia um pequeno dispositivo capaz de os denunciar.

O desfecho

Os três suspeitos acabaram detidos e foram presentes às autoridades judiciárias, ficando obrigados a apresentações diárias na área de residência.

Fica, mais uma vez, a lição: verifique que tem ativado e bem configurada a Rede Encontrar nos seus dispositivos Apple. Pode testar no Apple Watch, AirPods, iPhone, iPad, iPod, MacBook, até mesmo no Apple Pencil mais recente. Mais agora que vai ou está de férias, este dispositivo de segurança da empresa de Cupertino é fundamental.

Nunca se sabe quando um simples par de auscultadores pode ser a diferença entre perder tudo ou apanhar quem levou.