Radares de Velocidade: vão estar aqui “escondidos” na próxima semana
Em Portugal há radares de velocidades por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. Conheça onde vão estar os radares de velocidade da PSP até ao final deste mês de outubro.
Radares de velocidade da PSP: outubro de 2025
Como é habitual, a PSP partilhou a lista de locais mensal, por distrito, onde vão estar os radares de velocidade móveis. Conheça os locais e horários para os próximos dias.
Aveiro
- 29 outubro - 09h00/12h00 - Rua do Sobral | São João de Ovar
Beja
- 30 outubro - 09h00/12h00 - Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja
Braga
- 27 outubro - 09h00/11h00 - Av. António Macedo | Braga
Castelo Branco
- 27 outubro - 08h00/12h00 - Avenida Cidade Rio de Janeiro | Covilhã
Faro
- 27/out/25 - 9h00/11h00 - Rua da Cruz Vermelha Portuguesa | Tavira
- 29/out/25 - 9h00/11h00 - Rua Almirante Cândido dos Reis | Tavira
- 30/out/25 - 09h00/12h00 - Avenida de Castro Marim | Vila Real Santo António
- 31/out/25 - 09h00/12h00 - Avenida de Castro Marim | Vila Real Santo António
Guarda
- 27 outubro - 09h00/13h00 - EN16 | Guarda
Lisboa
- 30 outubro - 20h00/24h00 - EN 10, Km 126.3, no Sobralinho, sentido Sobralinho-Alverca do Ribatejo
Portalegre
- 29 outubro - 09h00/11h00 - Avenida Francisco Fino - Zona Industrial | Portalegre
Porto
- 27 outubro - 08h00/16h00 - Via Ardegães | Maia
- 29 outubro - 08h00/15h00 - Est. da Circunvalação 14022 | Matosinhos
Setúbal
- 27 outubro - 16h00/18h00 - Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios - Almada
Vila Real
- 27 outubro - 08h00/12h30 - Rua Dr. António de Medeiros | Chaves
- 28 outubro - 08h00/12h00 - Av. Noruega | Vila Real
Viana do Castelo
- 26 outubro - 20h30/23h00 - Avenida do Meio - Areosa | Viana do Castelo
Viseu
- 27 outubro - 08h00/11h00 - Avenida Dom Egas Moniz | Lamego