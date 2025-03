Atenção à hora: o que vai mudar na madrugada de domingo (30)?

Na madrugada de domingo não se esqueça de mudar a hora (se for necessário, até porque muitos dos equipamentos que usamos mudam automaticamente). Saiba porque se adianta 60 minutos.

Mudança da Hora – 30 de março de 2025

A hora legal de Portugal continental coincide com o tempo universal coordenado (UTC) no período compreendido entre a 1 hora UTC do último domingo de outubro e a 1 hora UTC do último domingo de março seguinte (hora de inverno).

Em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, à 1:00 da manhã adiantamos o relógio de 60 minutos, passando para as 2:00 da manhã.

Na Região Autónoma dos Açores a mudança será feita às 00:00 de domingo, dia 31 de março, passando para a 1:00 da manhã, do mesmo dia.

Isso significa que a noite será uma hora mais curta, mas os dias terão mais luz até ao final de outubro, quando regressa o horário de inverno.

A mudança de hora, para o horário de verão e de inverno, foi inicialmente implementada com o objetivo de aproveitar melhor a luz natural do dia, reduzindo o consumo de energia elétrica. A ideia era adiar o momento em que a noite chega, para que as pessoas pudessem aproveitar mais a luz do dia durante o período de atividade, especialmente na primavera e no verão.

Razões históricas:

Economia de energia Durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, muitos países adotaram a mudança de hora como medida para reduzir o consumo de combustível, especialmente o carvão, ao ter mais luz solar durante as horas de atividade.

Aproveitar a luz do dia A principal razão para a mudança de hora foi aproveitar ao máximo a luz solar, especialmente durante os meses mais longos do ano. Esta prática foi vista como uma forma de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida, permitindo que as pessoas saíssem mais e aproveitassem o dia.

Redução do consumo de eletricidade Embora o impacto real no consumo de energia seja discutível nos dias de hoje, a ideia inicial era que, com mais horas de luz solar, houvesse menos necessidade de iluminação artificial à noite, o que ajudaria a economizar energia.



No entanto, ao longo dos anos, o impacto da mudança de hora no consumo de energia foi sendo questionado, e muitos países começaram a reconsiderar ou até abandonar a prática. O debate sobre a eficácia da mudança de hora continua, com alguns a argumentar que ela já não tem o efeito desejado devido às mudanças nos padrões de consumo de energia.

Nos anos de 2022 a 2026, inclusive, o início e o termo do período da hora de verão são fixados, respetivamente, nas datas seguintes, à 1 da manhã, tempo universal: